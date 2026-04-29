Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске

В Минске в преддверии Праздника труда открыли обновленную Республиканскую доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Промышленники и строители, педагоги и аграрии, целые города и районы. Их результаты труда не только гордость страны, но и повод перенять лучший опыт.

Теперь на обновленной Республиканской доске Почета красуются имена 53-х победителей соревнований, которые достигли высоких показателей не только за 2025 год, но и пятилетку. В их числе – 9 организаций промышленности и столько же – сельского и рыбного хозяйства, три строительных предприятия, две организации лесного хозяйства, а также 30 организаций сферы услуг. Кроме того, по итогам 2025 года лучшими среди регионов признаны Брестская и Минская области, а также город Минск.

Александр Комендант, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Для нас это знаково, что нас признали на уровне страны, ведь сегодня город Минск – это треть ВВП. Это более половины прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Это более половины оптового товарооборота и примерно 50 % экспорта услуг в целом по стране.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Почти 200 организаций у нас участвовало в номинации, 53 удостоились уже награждения. Критерии очень простые на самом деле, но вот как мы видим, конкурс говорит о том, что выдержать их достаточно сложно. Первый критерий – это устойчивая работа, высокие показатели в сравнении с другими претендентами. Второй – это, безусловно, и требование Президента, исключительная дисциплина. Ну и третье, это, конечно, влияние на регионы, влияние на результаты в стране.

Вклад каждого из коллективов в развитие страны сложно переоценить. Золотые таблички в течение года будут напоминать о том, кто приложил колоссальные усилия для укрепления экономического суверенитета Беларуси. И несмотря на непростые условия, добился выдающихся результатов.