В Минске прошло заседание белорусско-индонезийской совместной межправкомиссии

Предметный разговор о перспективах сотрудничества продолжили на заседании межправительственной белорусско-индонезийской комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже восьмое в истории. От встречи к встрече прогресс очевиден.
Беларусь нацелена на масштабное расширение деловых связей с Индонезией
Если раньше поставлять молочную продукцию в Индонезию имели право лишь четыре белорусских предприятия, то по итогам инспекции в начале 2026 года этот список расширен до 17. Сейчас прорабатываются механизмы поставок на индонезийский рынок говядины, ветеринарных и фармацевтических препаратов. Беларусь предлагает и услуги аграрного образования. Все инициативы уже нашли отклик у партнеров.
Ожидается также расширение сотрудничества в сфере промышленности. И здесь в основе три масштабных направления: поставки аграрной техники, грузового транспорта и карьерных самосвалов. Главным технологическим шагом может стать запуск в Индонезии совместных сборочных конвейеров.
Леонид Рыжковский, заместитель министра промышленности Беларуси:
Мы говорим об активизации сотрудничества. Кроме прямых поставок, конечно же, мы обсуждали вопросы и создания сборочных производств – для нас это очень выгодно. При предоставлении соответствующих преференций индонезийской стороны это будет, соответственно, экономическая целесообразность этих проектов. Поэтому готовы делиться компетенциями. Обсуждали также вопрос, что мы кроме поставок техники обеспечиваем и сервисное обслуживание, поставки запасных частей, ну и, конечно же, обучение персонала.
Визит индонезийской делегации носит исключительно деловой характер. Накануне гости лично оценили мощности МТЗ, МАЗа и других промышленных гигантов. Партнерам детально представили возможности белорусской техники.