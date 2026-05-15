В Минске прошло заседание белорусско-индонезийской совместной межправкомиссии

Предметный разговор о перспективах сотрудничества продолжили на заседании межправительственной белорусско-индонезийской комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже восьмое в истории. От встречи к встрече прогресс очевиден. Беларусь нацелена на масштабное расширение деловых связей с Индонезией

Если раньше поставлять молочную продукцию в Индонезию имели право лишь четыре белорусских предприятия, то по итогам инспекции в начале 2026 года этот список расширен до 17. Сейчас прорабатываются механизмы поставок на индонезийский рынок говядины, ветеринарных и фармацевтических препаратов. Беларусь предлагает и услуги аграрного образования. Все инициативы уже нашли отклик у партнеров.

Ожидается также расширение сотрудничества в сфере промышленности. И здесь в основе три масштабных направления: поставки аграрной техники, грузового транспорта и карьерных самосвалов. Главным технологическим шагом может стать запуск в Индонезии совместных сборочных конвейеров.