Беларусь нацелена на масштабное расширение деловых связей с Индонезией

Беларусь тесно работает со странами дальней дуги и нацелена на масштабное расширение деловых связей с Индонезией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск рассматривает эту страну как ключевую опорную точку для выхода на быстрорастущий рынок Юго-Восточной Азии. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на встрече с координирующим министром по экономическим вопросам Индонезии.

Драйвером сотрудничества призвано стать соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией. Проект закона о его ратификации уже одобрен белорусским парламентом. Вступление документа в силу откроет новые возможности для бизнеса. В 2024 году товарооборот двух стран достиг 130 миллионов долларов, и это не предел. Ключевая статья отечественного экспорта – калийные удобрения. Партнеры также заинтересованы в поставках белорусской сельскохозяйственной техники и продуктов питания.