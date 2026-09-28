Новости по тегу #Леонид Рыжковский

Свои передовые разработки на этой авторитетной площадке представят более 500 ведущих компаний, а количество зарегистрированных участников превысит 10 тысяч человек из 40 стран.
Свои достижения продемонстрируют флагманы белорусской и российской индустрии. В числе участников – БЕЛАЗ, МАЗ, «Интеграл», а также госкорпорации «Ростех» и «Росатом».
Визит индонезийской делегации носит исключительно деловой характер. Накануне гости лично оценили мощности МТЗ, МАЗа и других промышленных гигантов.
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