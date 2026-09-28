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Новости по тегу #Леонид Рыжковский

Более 10 тыс. человек из 40 стран примут участие в форуме «ИННОПРОМ. Беларусь»
28 сентября 2026 17:08

Более 10 тыс. человек из 40 стран примут участие в форуме «ИННОПРОМ. Беларусь»

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» откроется в Минске 30 сентября
26 августа 2026 14:24

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» откроется в Минске 30 сентября

В Минске прошло заседание белорусско-индонезийской совместной межправкомиссии
15 мая 2026 16:49

В Минске прошло заседание белорусско-индонезийской совместной межправкомиссии

100 метров над рекой или 60 километров в объезд: в Кореличском районе построили новый мост вместо аварийного
27 ноября 2017 19:55

100 метров над рекой или 60 километров в объезд: в Кореличском районе построили новый мост вместо аварийного