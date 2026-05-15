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По содержанию омега-3 обгоняет даже чиа – чем полезны семена льна, объяснил эксперт

15 мая 2026 16:28
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Многие продукты, которые маркетологи называют суперфудами, действительно содержат ценные для организма вещества. Семена чиа – яркий пример. Их рекламируют как средство для снижения веса, нормализации сахара в крови и повышения выносливости, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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По содержанию омега-3 обгоняет даже чиа – чем полезны семена льна, объяснил эксперт-2

Наталья Зайцева, интегративный нутрициолог:
Действительно семена чиа относятся к суперфудам. Я лично их люблю, употребляю. Но сказать, что прямо без них невозможно жить, я так тоже не скажу. Они богаты действительно многими минералами, микроэлементами, железом, магнием, кальцием, омега-3, клетчаткой полезной, белком растительным. Здесь плюс в них в том, что в одной ложке условно можно получить сразу весь набор. С другой стороны, сказать, что мы не можем получить такое же количество тех полезных веществ, о которых я сказала, из других продуктов, я так тоже не скажу.

Продажи семян чиа бьют рекорды. Глобальный рынок этого суперфуда уже оценивается в 1,5 миллиарда долларов, а через несколько лет по прогнозам вырастет до 7,5. Но все те же полезные свойства есть у обычного льна. По содержанию омега-3 он даже обгоняет чиа. Разница не в пользе, разница в цене.

По содержанию омега-3 обгоняет даже чиа – чем полезны семена льна, объяснил эксперт-4

Александр Чикилевский, бренд-шеф сети ресторанов белорусской кухни:
Например, зерна, семена льна – на мой взгляд, идеальный для суперфуда продукт. Льняная каша, которую, кстати, мало кто делает, но она безумно полезна. Она ничем не уступает тем же самым семенам чиа. То же самое насыщение, много омега-3, волокна, которые прочищают кишечник.

Подробности в видео.

# Наталья Зайцева # Здоровое питание # Александр Чикилевский

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