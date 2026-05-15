По содержанию омега-3 обгоняет даже чиа – чем полезны семена льна, объяснил эксперт

Многие продукты, которые маркетологи называют суперфудами, действительно содержат ценные для организма вещества. Семена чиа – яркий пример. Их рекламируют как средство для снижения веса, нормализации сахара в крови и повышения выносливости, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Зайцева, интегративный нутрициолог:

Действительно семена чиа относятся к суперфудам. Я лично их люблю, употребляю. Но сказать, что прямо без них невозможно жить, я так тоже не скажу. Они богаты действительно многими минералами, микроэлементами, железом, магнием, кальцием, омега-3, клетчаткой полезной, белком растительным. Здесь плюс в них в том, что в одной ложке условно можно получить сразу весь набор. С другой стороны, сказать, что мы не можем получить такое же количество тех полезных веществ, о которых я сказала, из других продуктов, я так тоже не скажу.

Продажи семян чиа бьют рекорды. Глобальный рынок этого суперфуда уже оценивается в 1,5 миллиарда долларов, а через несколько лет по прогнозам вырастет до 7,5. Но все те же полезные свойства есть у обычного льна. По содержанию омега-3 он даже обгоняет чиа. Разница не в пользе, разница в цене.