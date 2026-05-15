20 пляжей на четырех водохранилищах – как Минск готов к купальному сезону, рассказала эксперт

Скорость, брызги в лицо и полный контроль над акваторией. Пляжный сезон в Беларуси открыт, несмотря на температуру воздуха и дожди. Впрочем, все ответственные службы уже приведены в полную готовность.
Скорость, брызги в лицо и полный контроль над акваторией. Пляжный сезон в Беларуси открыт, несмотря на температуру воздуха и дожди. Впрочем, все ответственные службы уже приведены в полную готовность.
Настасья Пинчук, корреспондент:
Чтобы отдых был приятным и безопасным, одного спасательного круга недостаточно. Вместе со ОСВОД мы отправились на водоем. Здесь специалисты санитарной службы проводят отбор проб воды на наличие в ней бактерий и микроорганизмов.
Здоровый отдых начинается с чистой воды. Ее проверка – обязательный ритуал перед стартом и на протяжении всего лета. В период купального сезона специалисты санитарной службы еженедельно обследуют зоны отдыха, а также проводят лабораторные исследования воды на наличие возбудителей кишечных инфекций. Важный нюанс – во время дождей в течение трех суток после сильных ливней отбор проб не проводится.
Никита Рослик, врач-гигиенист Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
В ходе обследования территорий зон отдыха мы смотрим самые ключевые позиции – это общественные туалеты или биотуалеты, их состояние. Также состояние архитектурных форм – скамейки, лавочки, раздевалки, детские игровые площадки. Смотрим состояние в целом всей территории – отсутствие мусора и других отходов. В настоящее время все зоны отдыха на территории Минского района, которые утверждены Минским районным исполнительным комитетом, содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. Однако продолжается работа по отбору образцов воды с целью лабораторных исследований.
От Минского района к столичным локациям. Городскому купальному сезону тоже быть. К приему отдыхающих Минское лесопарковое хозяйство подготовило 20 пляжей на четырех водохранилищах – Заславском, Цнянском, Крынице и в Дроздах. Чтобы сделать отдых максимально комфортным, прибрежные зоны здесь обновляют каждый год.
Анастасия Драгун, заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Особое внимание в 2026 году будет уделено пляжу № 5 на водохранилище Дрозды. Там появятся новые плиточные дорожки, фотозона, четыре контейнерные площадки, шесть усовершенствованных теневых навеса, 14 душевых стоек.
Подробности в видео.