20 пляжей на четырех водохранилищах – как Минск готов к купальному сезону, рассказала эксперт

Скорость, брызги в лицо и полный контроль над акваторией. Пляжный сезон в Беларуси открыт, несмотря на температуру воздуха и дожди. Впрочем, все ответственные службы уже приведены в полную готовность.

Настасья Пинчук, корреспондент:

Чтобы отдых был приятным и безопасным, одного спасательного круга недостаточно. Вместе со ОСВОД мы отправились на водоем. Здесь специалисты санитарной службы проводят отбор проб воды на наличие в ней бактерий и микроорганизмов.

Здоровый отдых начинается с чистой воды. Ее проверка – обязательный ритуал перед стартом и на протяжении всего лета. В период купального сезона специалисты санитарной службы еженедельно обследуют зоны отдыха, а также проводят лабораторные исследования воды на наличие возбудителей кишечных инфекций. Важный нюанс – во время дождей в течение трех суток после сильных ливней отбор проб не проводится.