В Минске прошло совместное заседание природоохранных ведомств Беларуси и России

Вопросы экологической повестки обсудили руководители министерств природных ресурсов Беларуси и России на совместном заседании коллегий двух стран. Встреча приурочена к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнули участники, отношения в том числе между природоохранными ведомствами строятся как братские.

На заседании обсудили широкий спектр вопросов: биологическое разнообразие, стратегию адаптации к современному климату. В целом подвели итоги, определили план на дальнейшее сотрудничество. Совместная работа в сфере охраны природы ведется по многим направлениям, идет обмен опытом и технологиями.

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России:

Мне кажется, что очень хороший вопрос – это обращение с твердыми коммунальными отходами, расширенная ответственность производителей. Мы об этом уже говорили, будем продолжать. Мы в России изменили законодательство, расширили ответственности производителей, оценивая и анализируя опыт Беларуси. Ну, конечно, лесная отрасль. Тоже заслуживает внимания. У нас много совместной работы вместе.