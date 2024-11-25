В Минске прошло совместное заседание природоохранных ведомств Беларуси и России
Вопросы экологической повестки обсудили руководители министерств природных ресурсов Беларуси и России на совместном заседании коллегий двух стран. Встреча приурочена к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнули участники, отношения в том числе между природоохранными ведомствами строятся как братские.
На заседании обсудили широкий спектр вопросов: биологическое разнообразие, стратегию адаптации к современному климату. В целом подвели итоги, определили план на дальнейшее сотрудничество. Совместная работа в сфере охраны природы ведется по многим направлениям, идет обмен опытом и технологиями.
Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России:
Мне кажется, что очень хороший вопрос – это обращение с твердыми коммунальными отходами, расширенная ответственность производителей. Мы об этом уже говорили, будем продолжать. Мы в России изменили законодательство, расширили ответственности производителей, оценивая и анализируя опыт Беларуси. Ну, конечно, лесная отрасль. Тоже заслуживает внимания. У нас много совместной работы вместе.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Если говорить про интенсификацию минерально-сырьевой базы, то в этом направлении мы достаточно плотно работаем с Комитетом по недропользованию Российской Федерации. Достаточно оперативно в эту работу включается научно-производственный центр по геологии, и здесь, опять же, обмениваемся опытом в плане работы по цифровизации обработки тех карт, которые у нас сегодня есть, имеются в различных масштабах.
К слову, теме экологии Беларусь уделяет большое внимание. Это не только разработка госпрограмм и развитие технологий, но и обсуждение актуальных природных проблем на международных площадках.