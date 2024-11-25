В Витебске прошёл областной этап Свято-Евфросиниевских педагогических чтений

Важность сохранения связи поколений как основы патриотического и духовно-нравственного воспитания обсудили в Витебске. Областной этап XXII Свято-Евфросиниевских педагогических чтений прошел в областном институте развития образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие объединило представителей научной общественности, педагогов, специалистов, работающих с детьми и молодежью, а также священнослужителей. Эксперты поделились мнениями о том, как ресурсы библиотек задействовать в духовном просвещении молодежи. Особое внимание уделили вопросам приобщения школьников к православной книге.

Епископ Друцкий Евсевий, викарий Витебской епархии: Новый взгляд, более свежий на те вещи, которые у нас уже входят в обиход. И если взять, например, чтение Евангелия, которое является источником мудрости для каждого человека, то мы находим, что с каждым чтением мы открываем для себя что-то новое.

Ольга Лапатинская, ректор Витебского областного института развития образования:

На территории Витебской области существует ряд ресурсных центров в учреждениях образования, а их деятельность координирует областной ресурсный центр по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, созданный на базе института.

Кроме того, в рамках чтений организовали работу нескольких секций, охватывающих различные темы, включая события Великой Отечественной войны и наследие поколения победителей. Это позволило участникам глубже осознать значимость исторической памяти и духовных ценностей в воспитании подрастающего поколения.