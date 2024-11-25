Язвой желудка страдают 4 млн человек. Врач рассказала, как быстро распознать и вылечить болезнь

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 4 миллионов людей страдают от язвы. Хроническое заболевание может появляться как в желудке, так и в двенадцатиперстной кишке. К слову, с таким недугом чаще сталкиваются мужчины в возрасте от 40 до 60 лет. Основная причина развития патологии – нарушение баланса между кислотностью желудка и защитными механизмами слизистой оболочки.

Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог клиники «Мерси»:

Это дефект слизистой оболочки, который поражает слизистый, подслизистый слой и мышечную оболочку. То есть это достаточно глубокий дефект. Образно говоря, дырка в слизистой желудка или двенадцатиперстной кишке. Причиной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – это нарушение факторов защиты и факторов агрессии. К факторам защиты относятся бикарбонаты, слизь, продуцируемая желудком, простагландины. К факторам агрессии относится курение, употребление алкоголя, прием нестероидных противовоспалительных препаратов.

Язвенная болезнь зачастую связана с инфекцией Helicobacter pylori – бактерией, которая обитает в слизистой оболочке желудка и вызывает воспаление и язвы. Helicobacter pylori устойчив к желудочному соку и способен выживать в кислой среде, что и делает его основной причиной развития болезни. Инфекция передается через загрязненную пищу или воду, а также через контакт с инфицированными людьми. Анастасия Целуевская:

Если говорить о симптоматике язвы, то, как правило, они проявляются болью, достаточно интенсивной. Если мы говорим о шкале от 0 до 10, это 6-8 баллов. Иногда могут наблюдаться ночные боли, которые не дают пациенту уснуть. И чаще всего это боли тощаковые. Также может наблюдаться тяжесть в эпигастральной области либо в правом подреберье.

Гастроскопия считается основным методом диагностики заболевания. Такая процедура позволяет визуально осмотреть слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, а также выявить язвы, полипы, опухоли и другие патологические изменения в органах пищеварения. Сегодня для комфорта пациентов исследование может проводиться под местным обезболиванием или седацией. Анастасия Целуевская:

Нужно отметить, что язвы могут осложняться такими опасными для жизни состояниями, как желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, поэтому диагностика и лечение язвы обязательно требует контроля и соблюдения рекомендаций врача.