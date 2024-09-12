В Минске прошло чествование общественного актива – грамоты и благодарности вручил Владимир Кухарев

В преддверии Дня города в Минске прошло чествование общественного актива. Более 80 жителей столицы отмечены наградами Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В преддверии Дня города в Минске прошло чествование общественного актива. Более 80 жителей столицы отмечены наградами Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Почетные грамоты и благодарности вручил мэр города Владимир Кухарев. На торжественной церемонии собрались представители столичных предприятий, районных администраций и общественных объединений. Это минчане, которые внесли значимый вклад в развитие столицы, все они имеют активную гражданскую позицию.
Ольга Мельникова, заместитель начальника управления принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома:
Получать награды – это, конечно, очень приятно, но ведь за этой наградой стоит наш ежедневный достаточно сложный труд. Не только мой труд как руководителя, но и труд всех судебных исполнителей.
Александр Харлап, инструктор по физической культуре средней школы № 204:
Я работаю с детьми, то есть, когда работаешь с детьми, ты не думаешь ни о каких наградах, ты думаешь о том, как бы им дать что-то, научить чему-то, чтобы они помнили тебя всю жизнь. А когда тебя еще отмечают какой-то наградой, это вдвойне приятно.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Прежде всего, это те люди, которые внесли свой вклад в благоустройство нашего города. И сегодня мы их поблагодарили и наградили за неоценимый труд, который эти люди внесли в благоустройство нашего города.
Для собравшихся подготовили концертную программу. На сцене выступили артисты белорусской эстрады.