В Минске прошло чествование общественного актива – грамоты и благодарности вручил Владимир Кухарев

В преддверии Дня города в Минске прошло чествование общественного актива. Более 80 жителей столицы отмечены наградами Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почетные грамоты и благодарности вручил мэр города Владимир Кухарев. На торжественной церемонии собрались представители столичных предприятий, районных администраций и общественных объединений. Это минчане, которые внесли значимый вклад в развитие столицы, все они имеют активную гражданскую позицию.

Ольга Мельникова, заместитель начальника управления принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома:

Получать награды – это, конечно, очень приятно, но ведь за этой наградой стоит наш ежедневный достаточно сложный труд. Не только мой труд как руководителя, но и труд всех судебных исполнителей.

Александр Харлап, инструктор по физической культуре средней школы № 204:

Я работаю с детьми, то есть, когда работаешь с детьми, ты не думаешь ни о каких наградах, ты думаешь о том, как бы им дать что-то, научить чему-то, чтобы они помнили тебя всю жизнь. А когда тебя еще отмечают какой-то наградой, это вдвойне приятно.