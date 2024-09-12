Сенаторы провели единый день приёма граждан в Гродненской области – какие вопросы волнуют людей?

Выслушать просьбы, предложения и жалобы, оказать содействие в разрешении волнующих вопросов. Единый день приема граждан состоялся 12 сентября в Гродненском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его провели сенаторы. Внимательное отношение к людям – одно из основных требований Президента. В чем эффективность таких встреч, и как прошли нынешние выездные приемы – в материале наших корреспондентов.

Дарья Жаровина год назад открыла в небольшом городском поселке Кореличи мини-кафе. Место стало быстро популярным у жителей. Хозяйка приняла решение расширяться, но из-за проходящих рядом инженерных сетей это оказалось невозможным. За помощью в решении проблемы девушка сегодня обратилась к заместителю председателя Совета Республики Сергею Хоменко.

Дарья Жаровина, индивидуальный предприниматель:

Наша встреча прошла, я считаю, довольно успешно, мы с ним сошлись на том, что мне поспособствуют в выделении нового земельного участка. Это позволит создать посадочные места в нашем кафе, соответственно, расширится штат работников, появятся новые рабочие места.

Чтобы детально изучить проблемы после приема граждан Сергей Хоменко выехал на места.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Основной принцип, о котором говорит глава государства: государство для человека, во имя человека. Именно и реализуется в таких приемах: это и дороги, и вопросы нерешенные финансово-хозяйственные, и оказание помощи в бытовых вопросах.

За 8 месяцев 2024 года в Совет Республики поступило более 4,5 тысячи обращений, около 500 из них – от жителей Гродненской области. Сегодня, 12 сентября, в регионе прошел единый день приема граждан. Члены Совета Республики встретились с людьми во всех районах. Одна из самых популярных тем – дороги.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению:

С учетом услышанного, с учетом пожеланий граждан, просьб формируется определенная программа для того, чтобы материализовать те просьбы, которые исходят от людей. Эта форма общения дает свои плоды, потому что устраняются те причины, которые вызывают определенное возмущение и недовольство у наших граждан. Наталья Кочанова проводит единый день приёма в Ивье – подробности здесь.

В прямом смысле в болезненных темах разбирался в Гродно сенатор Андрей Янушко. Он уже многие годы возглавляет областной кардиоцентр, потому вопросы здравоохранения на приеме граждан превалировали. Так, местная жительница высказала опасения, что ее внуку преждевременно сняли эндокринологический диагноз. В итоге заключение проверят. Молодому человеку обеспечат весь спектр диагностических мероприятий в профильном диспансере, и врачи сделают компетентный вывод о наличии либо отсутствии патологии.

Андрей Янушко, член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Эта форма общения, которая помогает людям решить какие-то вопросы, которые для них являются острыми, болезненными. Сейчас это приобрело дополнительное значение в том числе и ввиду достаточно серьезных вопросов геополитического характера, которые окружают нас. Накануне электоральной кампании, серьезных событий, которые ожидают страну.