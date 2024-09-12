На площади Победы торжественно открылась Почётная Вахта Памяти на Посту № 1

Отдать дань прошлому. Почетная Вахта Памяти на Посту № 1 открылась в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По традиции у вечного огня – школьники и гимназисты.

Уже 40 лет юные минчане сменяют друг друга, отдают дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. Строевой шаг, отточенные движения и выправка. Перед тем как заступить на Пост № 1, учащиеся несколько месяцев отрабатывают четкость и синхронность каждого движения.

Ульяна Будай, учащаяся средней школы № 30:

Это будет мой дебют в Вахте Памяти. Очень рада, что наша школа удостоилась такой чести, как нести Вахту Памяти. Мы уже начали тренировки, начали репетиции, поэтому ощущается огромная ответственность

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Существует очень строгий отбор. Наши ребята должны хорошо учиться, иметь примерное поведение, иметь возможность проходить тренировочные сборы, потому что это не просто почетная миссия у учащихся – стоять на Вахте Памяти, это еще и очень важно для семей наших воспитанников и для всего белорусского общества.