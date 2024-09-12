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Лукашенко подписал Указ «О повышении надёжности электроснабжения»

12 сентября 2024 18:27
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На селекторном совещании в июле, темой которого стало в том числе устранение последствий урагана, Президент поставил задачу провести ревизию электросетей по стране и при необходимости их модернизировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал Указ «О повышении надёжности электроснабжения»-2

И вот 12 сентября Александр Лукашенко подписал Указ «О повышении надежности электроснабжения». Согласно документу, до конца 2026 года планируется построить высоковольтную линию Мозырь – Петриков – Микашевичи с реконструкцией двух подстанций – в Гомельской и Брестской областях.

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Электроснабжение

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