Лукашенко подписал Указ «О повышении надёжности электроснабжения»

На селекторном совещании в июле, темой которого стало в том числе устранение последствий урагана, Президент поставил задачу провести ревизию электросетей по стране и при необходимости их модернизировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вот 12 сентября Александр Лукашенко подписал Указ «О повышении надежности электроснабжения». Согласно документу, до конца 2026 года планируется построить высоковольтную линию Мозырь – Петриков – Микашевичи с реконструкцией двух подстанций – в Гомельской и Брестской областях.