В Минэкономики оценили старт 2025 года – по трём показателям результат выше плана

Так, темп роста ВВП составил 103,1 % при задании в 102,7 %. В числе основных драйверов: строительство, торговля и транспорт. Выросли и инвестиции в основной капитал – более чем на 17 %. И самое приятное – повышается уровень доходов населения. Плюс 13,8 % в январе.

Андрей Картун, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Рост доходов населения и пенсии. Располагаемые доходы за январь 113,8 %, за февраль пока нет. Это существенный рост, и пока он не замедляется, хотя мы ожидаем, что он будет замедляться. Но рост высокий. И пенсии тоже, с 1 февраля были приняты определенные решения по повышению, реальный рост пенсий тоже составляет больше 10 %. Этот фактор тоже играет на сохранение потребительской активности.

Большие надежды и на Государственную инвестиционную программу. Львиная доля проектов в ней социальной направленности. Например, более двух миллиардов долларов направят на финансирование объектов инфраструктуры, их в программе свыше 80. Станции обезжелезивания, арендное жилье, реконструкция больниц, ремонт дорог и мостов – то, что определяет удобство и комфорт жизни белорусов.