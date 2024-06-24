Над Минском прошла тренировка воздушной части парада ко Дню Независимости

На Минском море 24 июня прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в воздух взмыли 38 единиц техники. Вертолеты, истребители, штурмовики, военно-транспортные самолеты. В 2024 году немало дебютантов и специальных гостей. Пилоты вместе с российскими коллегами отработали строй и дистанцию между эшелонами. Кого ожидать в небе над столицей 3 июля, знает Константин Герцев.

На аэродроме в Мачулищах с самого утра гул авиадвигателей. Экипажи с особым трепетом готовят свои машины к вылетам, они хоть и не боевые, но не менее ответственные. Прямо по курсу Заславское водохранилище и первая репетиция воздушной части парада в честь 80-летия освобождения Беларуси. Истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и учебно-боевые Як-130, а также вертолетные группы и самолеты транспортной авиации. Чтобы в воздухе было без замечаний, сначала все свои действия пилоты отрабатывают на земле.

Очень ювелирная работа, так как летчики должны выйти в определенное место в назначенное время, точно секунда в секунду, в определенном боевом порядке, на установленных интервалах и дистанции. Через несколько минут после взлета все машины собираются в единый строй. Для каждой авиагруппы свои фигуры, высота и скорость. Из-за разницы в ней первыми идут всегда вертолеты. Уже традиционно это три Ми-8 с флагами Беларуси, Вооруженных Сил, ВВС и войск ПВО.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Я сам принимал 8 раз участие в параде в качестве командира экипажа, поэтому могу с полной ответственностью сказать, что огромное доверие и каждый летчик дорожит, что ему доверили пилотировать воздушное судно над столицей нашей страны в столь знаменательный день.