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Кубраков: сотрудник подразделений внутренних войск должен быть готов к самопожертвованию

04 марта 2026 11:09
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В День белорусской милиции в Минске почтили память погибших при исполнении служебного и воинского долга сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечают День милиции.

Кубраков: сотрудник подразделений внутренних войск должен быть готов к самопожертвованию-2

К подножию памятника на набережной Свислочи легли цветы и венки. В церемонии участвовали руководящий состав Министерства внутренних дел, курсанты Академии МВД, лицеисты и воспитанники патриотических клубов. Особые слова от руководителя ведомства прозвучали в адрес семей погибших милиционеров.

В Спасо-Евфросиниевском монастыре почтили память военнослужащих внутренних войск.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Все наши праздничные мероприятия 4 марта, именно в День белорусской милиции, мы начинаем с этого святого места для каждого милиционера, с памятника погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Все сотрудники органов внутренних дел, которые погибли при исполнении своего служебного долга, они действительно с нами в одном строю. На их примере мы воспитываем нашу молодежь. Именно здесь, у памятника погибшим сотрудникам, мы вручаем первое удостоверение, табельное оружие молодым сотрудникам. Именно показываем, что сотрудник органов внутренних дел, сотрудник подразделений внутренних войск должен быть готов к самопожертвованию.

Кубраков: сотрудник подразделений внутренних войск должен быть готов к самопожертвованию-4

Светлана Борисенко:
Боль, которая остается в наших сердцах, она не утихает. И единственное, что остается у нас, – это память. Я хочу сказать огромное спасибо за то, что память жива. Если память жива, то и жив человек.

Для сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск традиция в профессиональный праздник вспоминать героев, которые остались верны присяге до конца. 

# Милиция Беларуси # Иван Кубраков

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