Кубраков: сотрудник подразделений внутренних войск должен быть готов к самопожертвованию

В День белорусской милиции в Минске почтили память погибших при исполнении служебного и воинского долга сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К подножию памятника на набережной Свислочи легли цветы и венки. В церемонии участвовали руководящий состав Министерства внутренних дел, курсанты Академии МВД, лицеисты и воспитанники патриотических клубов. Особые слова от руководителя ведомства прозвучали в адрес семей погибших милиционеров.

В Спасо-Евфросиниевском монастыре почтили память военнослужащих внутренних войск.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Все наши праздничные мероприятия 4 марта, именно в День белорусской милиции, мы начинаем с этого святого места для каждого милиционера, с памятника погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Все сотрудники органов внутренних дел, которые погибли при исполнении своего служебного долга, они действительно с нами в одном строю. На их примере мы воспитываем нашу молодежь. Именно здесь, у памятника погибшим сотрудникам, мы вручаем первое удостоверение, табельное оружие молодым сотрудникам. Именно показываем, что сотрудник органов внутренних дел, сотрудник подразделений внутренних войск должен быть готов к самопожертвованию.