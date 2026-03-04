В посольстве Ирана в Беларуси открылась книга соболезнований в память об Али Хаменеи и жертвах атак

В посольстве Ирана в Беларуси открылась книга соболезнований, чтобы почтить память о верховном лидере аятолле Али Хаменеи и жертвах атак, совершенных на территорию Исламской Республики, а также в знак сочувствия и солидарности родным и близким погибших и пострадавшим от этих атак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оставить запись в книге соболезнований можно по 6 марта с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед. Перед зданием дипмиссии находятся цветы, которые принесли белорусы в знак солидарности с иранским народом и скорби по погибшим во время бомбардировок страны. Также на ограде размещена растяжка с фотографией Хаменеи и погибшей в Тегеране маленькой девочки.

Рахдар Хоссейн, первый секретарь Посольства Ирана в Беларуси:

Хотел бы особенно отметить народ Республики Беларусь, нашу дружественную страну. За последние несколько дней очень много белорусов лично обратились в посольство, нас поддерживали, возложили цветы в дань памяти погибшим.

Ранее соболезнование Президенту Ирана в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи направил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли трагическую новость о гибели верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки.