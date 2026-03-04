В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил

Александр Неверовский, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси: Особое внимание мы уделяем сегодня подготовке офицеров, особенно младшего звена. Офицеры, традиционно, которые окончили Военную академию, показывают достойные знания тактико-технических характеристик своей техники и способность управлять личным составом. Есть, конечно, определенные вопросы к офицерам, которые призваны по призыву, но командование об этом знает, и проводится системная работа по обучению этих молодых офицеров.

Максим Алешкевич, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

То, что мы сегодня здесь увидели, – это достойный уровень. Как и по готовности к приведению техники в боевое состояние, так и вообще по содержанию территории. Касаясь имущества, касаясь военной техники, вопросов здесь однозначно не возникло. Есть текущие моменты, которые устранялись буквально в течение минуты. Почему так? Потому что, безусловно, уже командиры воинских частей, личный состав прекрасно понимают, что эти проверки идут и будут продолжаться. Даже когда мы приезжаем, понятно, это все внезапно, но во многих случаях уже люди готовы к тому, что будет проверяться, и то, что мы будем смотреть.