В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил
Оценить реальное состояние белорусской армии. Внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента продолжается. 4 марта экзамен держит 8-я бригада радиационной, химической и биологической защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – техническое состояние вооружения и специальной техники, а также качество хранения армейских запасов. Задача от Главнокомандующего поступила в запечатанном конверте под грифом «секретно»: в кратчайшие сроки снять машины с хранения и поставить их в строй. Конкретные единицы техники, а их 12, определяют представители Госсекретариата Совбеза.
Александр Неверовский, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Особое внимание мы уделяем сегодня подготовке офицеров, особенно младшего звена. Офицеры, традиционно, которые окончили Военную академию, показывают достойные знания тактико-технических характеристик своей техники и способность управлять личным составом. Есть, конечно, определенные вопросы к офицерам, которые призваны по призыву, но командование об этом знает, и проводится системная работа по обучению этих молодых офицеров.
Проверка боеготовности – комплексная. Совместно с Госсекретариатом Совбеза состояние техники оценивают работники Комитета госконтроля.
Максим Алешкевич, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
То, что мы сегодня здесь увидели, – это достойный уровень. Как и по готовности к приведению техники в боевое состояние, так и вообще по содержанию территории. Касаясь имущества, касаясь военной техники, вопросов здесь однозначно не возникло. Есть текущие моменты, которые устранялись буквально в течение минуты. Почему так? Потому что, безусловно, уже командиры воинских частей, личный состав прекрасно понимают, что эти проверки идут и будут продолжаться. Даже когда мы приезжаем, понятно, это все внезапно, но во многих случаях уже люди готовы к тому, что будет проверяться, и то, что мы будем смотреть.
Итогом экзамена станет контрольный пробег на 15 километров, который покажет физическую подготовку подразделения. Ход проверки находится на личном контроле Президента. По ее завершении проведут детальный анализ, чтобы устранить недостатки и, если потребуется, скорректировать программу подготовки белорусской армии.