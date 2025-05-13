В Минске прошла деловая встреча актива Белорусского союза женщин с делегацией Зимбабве

Беларусь и Зимбабве намерены расширить сотрудничество в области предпринимательства и легкой промышленности. В Минске прошла деловая встреча актива Союза женщин с представителями официальной делегации этой африканской страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили ход реализации имеющихся проектов и наметили новые. У Зимбабве есть интерес в наших тканях. Представители этой страны готовы применять белорусские компетенции и технологии, используемые в швейном производстве. К слову, отечественные предприятия научились изготавливать спецодежду, подходящую под климат Зимбабве. Продукция уже зарекомендовала себя на Африканском континенте.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Передавали туда спецобувь. Хочу отметить, что спецодежда зарекомендовала себя в качестве опытной носки. Мы передавали порядка 50 костюмов и, учитывая климат, есть период дождей. Шесть, семь месяцев носки – ничего не выцвело, учитывая их погодные условия. Одно из направлений – это не только туда поставлять нашу продукцию, но и обучать на наших производственных мощностях и площадках. Также на повестке развитие сотрудничества в сфере международного образовательного обмена, поддержка и охрана здоровья материнства и детей. Впереди обмен культурными проектами, укрепление связей в информационной деятельности. Стороны планируют подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве в контент-сфере.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

В прошлом году делегация Белорусского союза женщин посетила Зимбабве, во время нашего посещения был подписан меморандум о сотрудничестве, и на базе этого меморандума выстраиваются отношения. Он охватывает широкий спектр наших отношений: это и горнодобывающая промышленность, и сельское хозяйство, и образование, и медицина, и развитие просто деловых отношений между женщинами-предпринимателями. Это уже имеет конкретные результаты – в этом году мы принимаем студентов из Зимбабве, создаем для них условия.