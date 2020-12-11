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В Минске прошла церемония прощания с Вячеславом Кебичем

11 декабря 2020 16:52
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Новости Беларуси. Незаурядный политик и непосредственный участник судьбоносного провозглашения независимости Беларуси.  На его долю выпали непростые первые годы построения суверенного государства. В столичном Доме офицеров 11 декабря простились с Вячеславом Кебичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске прошла церемония прощания с Вячеславом Кебичем-1

Проводить в последний путь известного политика пришли родственники, коллеги, друзья.  

Я очень верил в народ. Вот что Кебич говорил о белорусах. Архив СТВ

В Минске прошла церемония прощания с Вячеславом Кебичем-4

В знак скорби люди несли цветы, вспоминали его как талантливого руководителя, настоящего профессионала, человека, чьи заслуги с годами не утратили своей значимости. На церемонию в сопровождении роты почетного караула также был передан венок от Президента. Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким.  

Врач о Кебиче: «Мы активно боролись за его жизнь и со всеми заболеваниями»

В Минске прошла церемония прощания с Вячеславом Кебичем-7

Вячеслав Кебич умер 9 декабря. Ему было 84 года. Вячеслав Францевич был заметной фигурой в политике. Уроженец Минской области после окончания Белорусского политехнического института работал в промышленности. С должности директора Минского станкостроительного завода имени Кирова перешел на работу в правительство. 

Гайдукевич о Кебиче: Мы должны ценить историю, ценить эпоху, и тогда мы никогда не потеряем эту страну 

В Минске прошла церемония прощания с Вячеславом Кебичем-10

В начале переломных 90-ых возглавлял Совет Министров, став первым премьер-министром суверенной Беларуси. 8 декабря 1991 года был одним из тех, кто подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР. Похоронили Вячеслава Кебича на Восточном кладбище Минска.  

# Некролог # общество # Вячеслав Кебич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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