В Минске прошла церемония прощания с Вячеславом Кебичем

Новости Беларуси. Незаурядный политик и непосредственный участник судьбоносного провозглашения независимости Беларуси. На его долю выпали непростые первые годы построения суверенного государства. В столичном Доме офицеров 11 декабря простились с Вячеславом Кебичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводить в последний путь известного политика пришли родственники, коллеги, друзья. Я очень верил в народ. Вот что Кебич говорил о белорусах. Архив СТВ

В знак скорби люди несли цветы, вспоминали его как талантливого руководителя, настоящего профессионала, человека, чьи заслуги с годами не утратили своей значимости. На церемонию в сопровождении роты почетного караула также был передан венок от Президента. Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким.



Врач о Кебиче: «Мы активно боролись за его жизнь и со всеми заболеваниями»

Вячеслав Кебич умер 9 декабря. Ему было 84 года. Вячеслав Францевич был заметной фигурой в политике. Уроженец Минской области после окончания Белорусского политехнического института работал в промышленности. С должности директора Минского станкостроительного завода имени Кирова перешел на работу в правительство. Гайдукевич о Кебиче: Мы должны ценить историю, ценить эпоху, и тогда мы никогда не потеряем эту страну