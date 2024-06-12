В Минске прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Врач года Республики Беларусь – 2023»

Лучших врачей Беларуси назвали в Минске. Церемония награждения прошла во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно в преддверии профессионального праздника.

Чтобы определить лучших, учитывали профессиональные успехи. Кандидатов выбирали по всей Беларуси. Выбор непростой, ведь эти медики ежедневно спасают жизни. В зале – врачи разного профиля. И вот они, пять обладателей почетного титула «Врач года» в номинациях: терапевт, врач общей практики, хирург, акушер-гинеколог и педиатр. Среди победителей и Оксана Воронцова, заведующая приемным отделением Гродненской областной клинической больницы.

Оксана Воронцова, заведующая приемным отделением Гродненской областной детской клинической больницы:

Очень торжественно, волнительно и почетно все это одновременно. Такой букет эмоций, приятно. Мне приятно, что профессия врача, педиатра особенно, ценится.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Всегда наши работники здравоохранения находятся в тонусе. Когда бы мы не праздновали, когда бы мы не были на выходных, мы всегда готовы оказать ту необходимую помощь нашему народу, который требует ее. И очень важно, чтобы мы работали в том тренде, в том направлении, которое на сегодняшний день определенно Президентом нашей страны.