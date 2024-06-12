В Минске будет высажено порядка полутора миллионов летних цветов в 2024-м

Год качества начинается со своего двора. Минчане активно помогают жилищным организациям поддерживать на придомовых территориях порядок, своими руками разбивают палисадники, а также участвуют в проекте «Зеленый двор вместе», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Только в 2024 году поступило более 200 заявок.

Кроме того, жители столицы выступают с собственными инициативами по благоустройству, финансово участвуют в закупке оборудования и обустройстве клумб и цветников. Тем временем столичные озеленители активно занимаются цветочным оформлением города. Завершить работы планируют к середине июня. Всего в 2024 году будет высажено порядка полутора миллионов летних цветов. Более миллиона растений уже украсили город яркими красками. На столичных улицах появляется все больше роз, высажено свыше 11 тысяч кустов. Озеленение города – это не только улучшение внешнего вида столичных магистралей, но и создание экологичной среды для жителей.