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В Минске прошел единый день депутата – какие вопросы волнуют граждан?

08 июля 2026 17:57
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Повышение комфорта городской среды. Минчане обратились со своими предложениями к народным избранникам. В столице прошел Единый день депутата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошел единый день депутата – какие вопросы волнуют граждан?-2

В топе обращений традиционно остаются сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. При этом горожане приходят не только с жалобами, но и с личными инициативами.

Так, к председателю Мингорсовета Артему Цурану обратились жители Фрунзенского района. Их волновали нюансы предоставления арендного жилья и вопросы содержания дождевой канализации. Большинство проблем удалось решить на месте, остальные – профильные службы взяли на контроль.

В Минске прошел единый день депутата – какие вопросы волнуют граждан?-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Очень много вопросов решается именно в ходе таких бесед. Как неоднократно говорил Александр Григорьевич Лукашенко: чем больше мы будем решать таких вопросов по справедливости, тем больше будет и жителей приходить к нам на приемы. Поэтому мы видим, что в этом плане работает этот закон неписанный, потому что как только депутат вникает, начинает разбираться, люди это видят и сразу возникают и другие вопросы, которые тоже хотелось бы решить с помощью депутатов.

Обратиться к народным избранникам можно каждую вторую среду месяца. Такой формат встреч дает возможность своевременно реагировать на запросы граждан и держать руку на пульсе городской жизни.

Заместитель главы Администрации Президента провел прием граждан в Городке.

# Прием граждан # Артем Цуран

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