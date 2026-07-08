В Минске прошел единый день депутата – какие вопросы волнуют граждан?

Повышение комфорта городской среды. Минчане обратились со своими предложениями к народным избранникам. В столице прошел Единый день депутата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В топе обращений традиционно остаются сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. При этом горожане приходят не только с жалобами, но и с личными инициативами. Так, к председателю Мингорсовета Артему Цурану обратились жители Фрунзенского района. Их волновали нюансы предоставления арендного жилья и вопросы содержания дождевой канализации. Большинство проблем удалось решить на месте, остальные – профильные службы взяли на контроль.