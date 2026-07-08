Заключены десятки соглашений! Подводим итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана

Встречу лидеров Беларуси и Узбекистана предварял III Форум регионов. За три дня его работы были заключены десятки соглашений, а общий объем достигнутых инвестиционных и торговых договоренностей предварительно оценивается в 1,7 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые совместные производства, современные технологии, промышленная кооперация и создание рабочих мест – именно региональное сотрудничество сегодня становится главным двигателем белорусско-узбекского партнерства. Экономические связи двух стран выходят на качественно новую высоту, а достигнутые договоренности получают поддержку на уровне глав государств. Какие проекты станут основой дальнейшего сотрудничества – в репортаже Глеба Прокофьева.

За каждым подписанным документом – реальные перспективы: новые производства, современные технологии, дополнительные рабочие места. Именно такая практическая отдача определяет стратегию взаимодействия между двумя странами.

Беларусь и Узбекистан уже успешно реализуют проекты в различных сферах. В 2026 году в Ташкентской области приступили к сборке трактора BELARUS-50, адаптированного под местные климатические условия. Продолжается сотрудничество в сфере легкой промышленности. Ориентир на пятилетие – увеличить товарооборот в этой сфере до 150 миллионов долларов. Очевидно, что сегодня стороны берут новый уровень партнерства. И обозначенные между регионами планы будут этому способствовать. Итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана подвели на пленарном заседании. В сфере сельского хозяйства действительно работы непаханое поле. Но процесс уже запущен. Так, в Витебской области узбекские фермеры взяли в аренду местные животноводческие комплексы. Перспективу увидели инвесторы из Кашкадарьи. Для этого региона Узбекистана скотоводство – не просто отрасль, а образ жизни. Проект начали с классического откорма бычков на мясо. Пока в двух помещениях содержится чуть более 70 животных, но уже в ближайшее время поголовье планируют увеличить в пять раз.

В поисках именно таких региональных перспектив делегации из Узбекистана провели серию визитов в белорусские регионы. Стороны определили новые треки взаимодействия. Договоренности получат практическое продолжение. В этом уверены на местах.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

В сравнении с остальными форумами сразу такой деловой американский подход: сходу, без долгих уверений в дружбе и любви, сразу по пунктам, что друг другу можем дать. Очень интересно по-деловому разговаривать. Особое внимание стратегической задаче – обеспечению продовольственной безопасности двух стран. Беларусь известна своими компетенциями в агропромышленном комплексе и, кстати, в Узбекистане белорусские продукты уже распробовали. Неудивительно, что именно сфера сельского хозяйства и АПК вызывают особый интерес у узбекских коллег.

Хайрулло Бозаров, хоким Ферганской области (Узбекистан):

У вас очень большой опыт по животноводству, по картофелю. Именно этого нам не хватает. Как раз сейчас мы в Узбекистане являемся большим импортером картофеля и мясных изделий. Поэтому сейчас наша бизнес-элита настроена здесь работать. Для белорусского бизнеса Узбекистан – один из наиболее привлекательных рынков в Центральной Азии. Стремительный рост населения (с 24,5 миллиона в начале нулевых до почти 38 миллионов человек сегодня) гарантирует высокий спрос на технологии и потребительские товары. А расстояние в 4 тысячи километров для такого партнерства давно перестало быть барьером. Причем экономика строится на принципах взаимодополняемости. Беларусь предлагает свои сильные компетенции в тяжелом машиностроении, АПК и производстве специальной техники. Узбекистан готов размещать новые производства, наращивать экспорт и стать самым крупным поставщиком свежих овощей и фруктов. Все эти направления – не просто планы на будущее, а юридически закрепленные договоренности. Пакет подписанных на форуме двусторонних документов оценивается в 1 миллиард 700 миллионов долларов.