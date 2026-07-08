Лукашенко: все развивается неплохо, но боюсь за картошку

Александр Лукашенко еще раз обозначил философию действий для целого института помощников Первого в регионах. Инспекторы уже выезжают на новые рабочие места с новыми регалиями и списком поручений от главы государства: борьба с фитофторой, готовность к уборке и даже идеология.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Циклоны нам не нужны, но такие мелкие дожди в момент налива зерновых и созревания основных культур еще терпимо. Боюсь за картошку. Я вчера вечером поехал на поле, посмотрел картошку. От фитофторы надо уберечь картофель при такой погоде. А так все развивается отлично. Но не было бы счастья, несчастье помогло.

Второй, третий укос трав хороший. А кто еще подкормил азотом немножко травы после второго укоса, в конце августа – начале сентября будет иметь хороший третий укос люцерны и так далее. Все развивается неплохо.

Поэтому посмотрите внимательно на то, чтобы все комбайны были в деле. Это преступление, я уже сказал, если на ком-то комбайне не будет механизатора хорошего. А они наполовину – хорошие – промышленных предприятий.