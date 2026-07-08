Лукашенко: все развивается неплохо, но боюсь за картошку
От кадровых решений – к задачам государственного масштаба. Александр Лукашенко 8 июля обновил управленческую команду сразу по нескольким ключевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Назначения коснулись Администрации Президента, Комитета госконтроля и местной вертикали власти.
Александр Лукашенко еще раз обозначил философию действий для целого института помощников Первого в регионах. Инспекторы уже выезжают на новые рабочие места с новыми регалиями и списком поручений от главы государства: борьба с фитофторой, готовность к уборке и даже идеология.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Циклоны нам не нужны, но такие мелкие дожди в момент налива зерновых и созревания основных культур еще терпимо. Боюсь за картошку. Я вчера вечером поехал на поле, посмотрел картошку. От фитофторы надо уберечь картофель при такой погоде. А так все развивается отлично. Но не было бы счастья, несчастье помогло.
Второй, третий укос трав хороший. А кто еще подкормил азотом немножко травы после второго укоса, в конце августа – начале сентября будет иметь хороший третий укос люцерны и так далее. Все развивается неплохо.
Поэтому посмотрите внимательно на то, чтобы все комбайны были в деле. Это преступление, я уже сказал, если на ком-то комбайне не будет механизатора хорошего. А они наполовину – хорошие – промышленных предприятий.
В общем, по-хозяйски подходите и начинайте работать. Шевелитесь, не сидите в кабинетах, но и не болтайтесь по полю, не мешайте работать руководителям хозяйства. Все должно быть в меру. Ну и, Дмитрий Николаевич [Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси], надо напомнить всем мое поручение, что председателю райисполкома пару хозяйств под контроль (самых худших) – и пусть за это отвечает.
– У нас указ подписан.
– Поэтому надо следить за этим.
Лучше, конечно, решать такие приземленные вопросы. А Первый ведет стратегические встречи, и даже переговоры, с небесной канцелярией.
Буду просить небесную канцелярию, чтобы дал сухую погоду. Потому что мы уже втянулись в уборку.
Это, конечно, прозвучало в шутку для поднятия рабочего настроения.
Надежда Котковец, помощник Президента Беларуси – инспектор по Могилевской области:
Я буду очень стараться. На что Президент сказал: ты можешь не стараться, ты дай результат.
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