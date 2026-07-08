«Глаза и уши Президента». Лукашенко поставил задачи перед своими помощниками

От кадровых решений – к задачам государственного масштаба. Александр Лукашенко 8 июля обновил управленческую команду сразу по нескольким ключевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначения коснулись Администрации Президента, Комитета госконтроля и местной вертикали власти. В штабе Могилевской области значительные перемены. Главой госконтороля стал бывший помощник Президента и инспектор по кадрам в столице Юрий Фролов. Но самые большие надежды глава государства связывает с Надеждой Котковец. Теперь она будет представителем Первого в Могилевской области. Президент Беларуси сменил руководителей Шкловского и Бобруйского районов.

Надежда Николаевна Котковец – личность хорошо известная и в медийной среде. Фрагменты ее интервью порой становились вирусными. А самое главное, это ее заслуги в развитии агропромышленного комплекса страны. Она из обоймы таких мастодонтов как Леонид Заяц и Михаил Русый. Но они-то загружены, а Надежда Николаевна в последние годы свое свободное время отдала науке. Она остается таким же энергичным управленцем и стала первой женщиной Беларуси, которая заняла такую инспекторскую должность. Надежда Котковец, помощник Президента Беларуси – инспектор по Могилевской области:

Работа помощника Президента по области – это в первую очередь люди, кадры. Это в первую очередь соответствующая ситуации, которую требует от нас в первую очередь Президент. Чтобы было спокойно, чтобы люди могли спокойно трудиться, чтобы были уверены в своем завтрашнем дне. Понимали, что они придут на работу, заработают и получат свою заработную плату.

На слуху еще одна фамилия – Юрий Валеватый. Первый заместитель гродненского губернатора меняет регион и должность. Он стал помощником Президента – инспектором по Гомельской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должность помощника – это должность временная, промежуточная, если откровенно говорить. У вас определенные перспективы, не могу сказать: большие, малые, но определенно вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности. Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу и посмотреть на вас, как вы будете работать самостоятельно. Главное, чтобы Гомельская область – если не была Гродненской, это очень сложно, земли немножко другие – чтобы была похожа. Думаю, вот эта связка с Иваном Ивановичем Крупко даст результат. Очень на вас надеюсь. В этом решении Первого реализация кадровой стратегии: управленцев из успешных регионов и предприятий подтягивать в другие локации. Юрий Валеватый, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гомельской области:

Кабинетная работа, она больше работа аналитика. Но ты никогда не сделаешь правильного вывода, никогда не примешь правильное решение, никогда не подскажешь правильно, когда не будешь чувствовать все, что происходит на земле. Не будешь слышать простых людей, не будешь видеть своими глазами, в каких процессах, какими силами это все дается. Безусловно, связь с землей должна быть постоянно.