В Минске пройдёт сольный концерт Никиты Белько. Узнали у певца, какие сюрпризы ждут зрителей

Никита Белько, певец:

Это планировалось уже давно. Год назад мы уже полноценно решили, что мы будем делать этот концерт, так что в течение года была подготовка. И вот, наконец-то, уже сегодня произойдет это событие, которого я ждал, которого ждала вся команда. Мы работали с режиссерами, составляли план концерта, думали, в каком порядке расположить треки.



Конечно, практика была, то есть много было концертов в году, на которых я, мои ребята-музыканты раскрывались, мы пробовали какие-то новые фишки, которые можно будет использовать на этом итоговом концерте, который пройдет уже сегодня. Большая деятельность большой команды.

В этом концерте будут треки, которые впервые прозвучали в новом альбоме, который тоже называется «Выше, чем небо», как и концерт. Также будет премьера песни, которую еще никто не слышал, которую я написал недавно. Так что будет интересно.