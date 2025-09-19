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В Минске пройдёт сольный концерт Никиты Белько. Узнали у певца, какие сюрпризы ждут зрителей

19 сентября 2025 11:27
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«Выше, чем небо» – это не только дебютный альбом, но и большой сольный концерт Никиты Белько, который состоится уже сегодня, 19 сентября.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Белько, певец. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Когда задумался серьезно о сольном концерте?

В Минске пройдёт сольный концерт Никиты Белько. Узнали у певца, какие сюрпризы ждут зрителей-2

Никита Белько, певец:
Это планировалось уже давно. Год назад мы уже полноценно решили, что мы будем делать этот концерт, так что в течение года была подготовка. И вот, наконец-то, уже сегодня произойдет это событие, которого я ждал, которого ждала вся команда. Мы работали с режиссерами, составляли план концерта, думали, в каком порядке расположить треки.

Конечно, практика была, то есть много было концертов в году, на которых я, мои ребята-музыканты раскрывались, мы пробовали какие-то новые фишки, которые можно будет использовать на этом итоговом концерте, который пройдет уже сегодня. Большая деятельность большой команды.

В этом концерте будут треки, которые впервые прозвучали в новом альбоме, который тоже называется «Выше, чем небо», как и концерт. Также будет премьера песни, которую еще никто не слышал, которую я написал недавно. Так что будет интересно.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Никита Белько # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александра Каштанова

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