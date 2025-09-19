Если мы не сделаем – уже никто не сделает! Лукашенко о благоустройстве монастыря в Жировичах

Помощь государства в развитии религиозных центров разных конфессий, восстановление Свято-Успенского Жировичского монастыря, а также благоустройство в самом агрогородке. Эти и другие вопросы сегодня были в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко работал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Александр Лукашенко также ознакомился с обновленным видом монастыря. Напомним, в 2021 году, посещая Жировичи, глава государства поручил закончить восстановительные работы в течение четырех лет. Многое сделано, но точечно – реставрация продолжается. Благоустраивать территорию монастыря и не только Президент предлагает «толокой».

В Свято-Успенском соборе, расположенном на территории монастырского комплекса, Президент принял участие в молебене и зажег свечу перед Жировичской иконой Божией Матери. Этой святыне монастырь обязан своим появлением более пяти веков тому назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо подключать всех. И прежде всего я очень рассчитываю на церковь, что мы возродим хорошее, доброе с советских времен, когда мы не деньги просили, а толокой все собирались и кое-что делали. Я уверен, что здесь много людей, которые готовы подключиться. Священнослужителям надо пошевелиться будет вместе с властями. Мы из этого будем исходить. Если мы не сделаем, какими бы наши дети святыми ни были, какая бы молодежь у нас хорошая ни была, без нас уже никто не сделает.

Отметим, Президент поручал привести в порядок не только территорию святыни, но и агрогородок, в котором она находится. В этой части не все идеально. Но создать жемчужину необходимо. В Жировичи стягиваются паломники со всего мира. Это центр православия на белорусской земле. Его развитие государство будет поддерживать, как и развитие центров других конфессий. Это важно, чтобы сохранить мир и покой на белорусской земле, – подчеркнул глава государства.