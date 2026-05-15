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В Минске проходит заседание президиумов НАН Беларуси и Российской академии наук

15 мая 2026 10:45
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Обеспечить полный технологический суверенитет Союзного государства. Такая амбициозная задача стоит перед учеными Беларуси и России. В Минске 15 мая проходит совместное заседание президиумов НАН и Российской академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания такие стратегические направления, как наноэлектроника, нанотехнологии, микроэлектроника.

В Минске проходит заседание президиумов НАН Беларуси и Российской академии наук-2

Беларусь наращивает выпуск микросхем для космических систем, авиации и промышленного оборудования. Чтобы освоить новые процессы, ученые нарабатывают собственный опыт и расширяют знания. Эксперты уверены: в ближайшие годы критические технологии наших стран будут полностью обеспечены необходимым союзным оборудованием и компонентами. Развивают и искусственный интеллект, но не для конкуренции с мировыми аналогами.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
Основная задача прикладная, искусственный интеллект – именно прикладные языковые модели, которые будут использоваться в проектировании, в конструировании, в машиностроении, в анализе больших данных. То есть мы концентрируемся на разработке прикладных решений, использующие языковые модели с открытым кодом. И в этом направлении работа ведется.

Важным проектом научной интеграции станет Сибирский кольцевой источник фотонов. Синхротрон «Скиф» планируют запустить к концу нынешнего лета. Для Беларуси это прямой доступ к уникальным наноуровневым исследованиям материалов.

# Национальная академия наук Беларуси # Владимир Караник # Союзное государство

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