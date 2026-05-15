Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205»

Россия и Украина провели обмен военнопленными. По данным российского Министерства обороны, на родину возвращены 205 военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взамен Киеву передали такое же число пленных.

Отмечается, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Далее их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Кроме этого Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Киеву передадут 526 тел, Москве – 41-но.