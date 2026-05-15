Лукашенко направил приветствие участникам медиафорума и национального конкурса «Золотая Литера»

Там же сегодня назовут обладателей высшей профессиональной награды для печатных и сетевых СМИ, а также информационных агентств.

Главная дискуссионная площадка страны, определяющая стратегию информационной безопасности и суверенитета медиапространства. Более 700 ведущих журналистов, блогеров, руководителей СМИ, экспертов и представителей идеологической вертикали со всей Беларуси собрались на VI Форуме медийного сообщества в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам форума и Национального конкурса «Золотая Литера» направил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что эти мероприятия объединяют талантливых журналистов и молодое поколение авторов в творческом стремлении сделать информационную повестку ярче, острее и актуальнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня эти знаковые для отечественной медиаиндустрии события являются площадкой принятия эффективных решений в интересах информационного суверенитета родной Беларуси. Убежден, что с опорой на лучший опыт и новые технологические возможности, пониманием ценности мира и национального единства вы делаете все, чтобы наши смыслы и идеи звучали громко и убедительно.