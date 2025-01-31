Дзиодзина: социальный ориентир Лукашенко проявляется в том, что ему небезразлично отношение белорусов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В избирательный день, когда белорусы выбирали своего президента, Александр Лукашенко проводил пресс-конференцию, где собрались представители иностранных и зарубежных СМИ.

Характер самих вопросов в основном отражал, насколько по-разному смотрят на белорусского лидера в разных странах. Например, одни спрашивали о перспективах дружественного сотрудничества между их правительством и белорусами, а другие приехали поддержать легенду. Ведь если не создавать контрастов, хотя бы мифических, то обозначить демократичность Запада будет сложно. В то время как сохранить идею об автономии личности на просторах западных стран очень нужно. С той точки зрения, чтобы там ничего не менялось и местное население продолжало терпеть политический курс, характерный для поколения их политиков.

Проще говоря, миф «о диктаторе» где-то в чужой стране на уровне психологии восприятия позволяет поддержать иллюзорную привлекательность «демократичных свобод», доступных на сегодняшний день якобы только в Европе и США. Исходя из этих причин, зарубежный мир предлагает контрасты и создает впечатления, что есть условные белорусы, которым якобы в их стране жить сложней, чем, например, европейцам. Классический пример того, как при разном фокусе восприятия видится другой человек, событие или новость – ответ белорусского Президента о том, что ему без разницы, признают ли его легитимным политики на Западе.