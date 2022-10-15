В Минске проходит субботник – убирают листву, высаживают деревья и кустарники. Принять участие может каждый

Новости Беларуси. Масштабная трудовая акция 15 октября объединила жителей столицы. В Минске проходит городской субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В порядок приводят парки и скверы, территории вдоль проезжей части и мемориальные комплексы. Внимание промзонам и частному сектору. Также во всех районах города высаживают деревья. К коммунальным службам с самого утра присоединились трудовые коллективы, депутаты, молодежь. Активистов снабдили необходимым инвентарем и саженцами.

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района:

В прямом смысле на рассвете субботнего дня работники администрации района вышли активно помочь району, городу в наведении порядка на территориях. Сегодня акцент сделан, конечно, на уборку листвы, поэтому центральные улицы, магистрали будут вычищены в эту субботу.

В Заводском районе для субботника определено около 20 крупных площадок. Акция уже объединила почти 10 тысяч человек.