В Минске проходит субботник – убирают листву, высаживают деревья и кустарники. Принять участие может каждый

Новости Беларуси. Масштабная трудовая акция 15 октября объединила жителей столицы. В Минске проходит городской субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабная трудовая акция 15 октября объединила жителей столицы. В Минске проходит городской субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В порядок приводят парки и скверы, территории вдоль проезжей части и мемориальные комплексы. Внимание промзонам и частному сектору. Также во всех районах города высаживают деревья. К коммунальным службам с самого утра присоединились трудовые коллективы, депутаты, молодежь. Активистов снабдили необходимым инвентарем и саженцами.
Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района:
В прямом смысле на рассвете субботнего дня работники администрации района вышли активно помочь району, городу в наведении порядка на территориях. Сегодня акцент сделан, конечно, на уборку листвы, поэтому центральные улицы, магистрали будут вычищены в эту субботу.
В Заводском районе для субботника определено около 20 крупных площадок. Акция уже объединила почти 10 тысяч человек.
Александр Халипов, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа им. М.С. Высоцкого:
Сегодня мы вместе с «Зеленстроем» участвуем в акции по благоустройству Заводского района. Надеемся, что нашими усилиями станет еще более краше, более интересно.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
Уделяем внимание посадке деревьев и кустарников. Если брать конец 2021 года – начало 2022-го, то только на МКАД на территории Заводского района было высажено порядка 50 тысяч кустарников. Сегодня тоже планируется посадка кустарников – это развязка Байкальской – МКАД. Принято решение из кустарников сформировать живую изгородь в виде надписи «Заводской район».
Городской субботник проходит в рамках месячника по наведению порядка и благоустройству столицы. В чистом деле рассчитывают и на помощь жителей. Минчанам предлагают навести порядок во дворах.