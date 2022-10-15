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В Полоцке проходит православный форум «Покровские встречи». Программа направлена на укрепление связей Беларуси и России

15 октября 2022 09:51
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Новости Беларуси. Полоцк принимает Международный православный экономический форум «Покровские встречи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятия приурочены к празднованию 1030-летия образования Полоцкой епархии и Белорусской православной церкви.

В Полоцке проходит православный форум «Покровские встречи». Программа направлена на укрепление связей Беларуси и России-1

Форум – еще одна возможность укрепить общественные и экономические связи между Беларусью и Россией. На это направлена и трехдневная программа. Духовно-просветительская конференция, презентация книги о Священномученике Константине Жданове, выставка «Мерная икона».

В Полоцке проходит православный форум «Покровские встречи». Программа направлена на укрепление связей Беларуси и России-4

Полоцкий форум стал площадкой для подписания соглашений о сотрудничестве. Также прошла презентация ряда проектов, направленных на духовно-просветительскую безопасность Союзного государства.

В Полоцке проходит православный форум «Покровские встречи». Программа направлена на укрепление связей Беларуси и России-7

Андрей Поклонский, председатель Российского клуба православных меценатов:
Деструктивное влияние соцсетей, интернета, вот этой гадости, которая там есть, огромное количество лживой информации. Что делать для того, чтобы это начинать уменьшать с точки зрения влияния на детей прежде всего, на подрастающее поколение? Потому что основа любого государства – это дети. То, как мы их воспитываем, дальше они будут управлять всеми этими процессами.

В рамках форума в стенах Богоявленского кафедрального собора 15 октября проходит Божественная литургия с участием хора Сретенского монастыря.

# Православные в Беларуси # общество # Андрей Поклонский # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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