В Полоцке проходит православный форум «Покровские встречи». Программа направлена на укрепление связей Беларуси и России

Форум – еще одна возможность укрепить общественные и экономические связи между Беларусью и Россией. На это направлена и трехдневная программа. Духовно-просветительская конференция, презентация книги о Священномученике Константине Жданове, выставка «Мерная икона».

Полоцкий форум стал площадкой для подписания соглашений о сотрудничестве. Также прошла презентация ряда проектов, направленных на духовно-просветительскую безопасность Союзного государства.

Андрей Поклонский, председатель Российского клуба православных меценатов:

Деструктивное влияние соцсетей, интернета, вот этой гадости, которая там есть, огромное количество лживой информации. Что делать для того, чтобы это начинать уменьшать с точки зрения влияния на детей прежде всего, на подрастающее поколение? Потому что основа любого государства – это дети. То, как мы их воспитываем, дальше они будут управлять всеми этими процессами.

В рамках форума в стенах Богоявленского кафедрального собора 15 октября проходит Божественная литургия с участием хора Сретенского монастыря.