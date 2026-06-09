В Минске задержали организаторов незаконной миграции для минимум 40 иностранцев

В Минске сотрудники 5-го управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа и спецподразделения «Алмаз» пресекли незаконную схему миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным оперативников, содействие представителям стран Ближнего Востока в нелегальном въезде и пребывании в Беларуси оказывали три женщины.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

Две 53-летние фигурантки создали для этих целей IT-фирмы. Они изготавливали и предоставляли в госучереждения заведомо подложные документы о трудоустройстве иностранных граждан на должности инженеров-программистов. На самом деле мигранты занимались продвижением онлайн-казино для своих земляков, так как деятельность таких игорных площадок запрещена на их родине. Для рекламы бизнеса, чтобы увеличить просмотр стримов в одном из арендованных домов на территории Минского района, была организована студия по изготовлению эротических материалов. Третья из задержанных: 21-летняя минчанка находила клиентов. Помощь в этом ей оказывали 28-ми 33-летние жители Ближневосточного региона. Таким образом, используя серую схему, аферистки обеспечили получение виз и разрешение на временное проживание в Беларуси как минимум 40 иностранцам. За свои услуги брали от 1,5 до 2 тысяч долларов с человека.

Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалов ожидает принудительная высылка. Правоохранители устанавливают других участников преступной деятельности. МВД подчеркивает: Беларусь открыта для иностранных гостей, однако нарушения миграционного законодательства не останутся без реакции. Работа в этом направлении продолжается.