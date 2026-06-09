«Ни шагу назад»: международный турнир по тактической стрельбе продолжается в Беларуси

Команды спецподразделений продолжают наращивать темп на открытом турнире по практической тактической стрельбе. Очередной день состязаний принес сразу два испытания, каждое – на пределе возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне в Горанях – штурм условного бункера на вражеской территории. По легенде, внутри удерживали плененного разведчика, а периметр контролировали боевики, готовые взорвать объект. Группы заходили в зону поражения с четким распределением ролей, работали в плотном контакте и использовали дрон, чтобы в реальном времени отслеживать угрозы и корректировать движение.

Второй эпизод – на базе ОМОНа. Полная темнота, пространство, стилизованное под кинозал во время сеанса, и задача – предотвратить теракт. Участники действовали в условиях ограниченной видимости, отрабатывали нейтрализацию вооруженных злоумышленников и поиск самодельного взрывного устройства. Дополнительные вводные поступали прямо в процессе.

За ходом испытаний следили наблюдатели из делегаций Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, России, Таджикистана, Узбекистана и ОАЭ. Они отметили уровень подготовки, слаженность действий и способность команд работать в условиях, максимально приближенных к реальным.