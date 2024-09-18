Как действовать в острый период информационного противостояния и уберечь людей от фейков, лжи и дезинформации. Заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов встретился с идеологическим активом Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На мероприятии присутствовали руководители местных СМИ и представители органов власти из всех уголков региона. Обсудили методы, которые в условиях информационной войны применяют против нас, и методы, которые в ответ можем противопоставить мы.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Наши люди читают и Telegram-каналы и смотрят в YouTube альтернативные источники информации, но, когда они становятся превалирующими, при всех тех коварных технологиях, человек, как существо внушаемое, под воздействием этих информационно-психологических технологий немножко теряет ориентацию. Искажается его мировоззрение, и главная цель этих технологий – сподвигнуть его на какие-то действия. Чтобы человека уберечь, нужно альтернативный правдивый постоянный поток нашей информации.

На встрече уделили внимание также сохранению исторической памяти и Дню народного единства – празднику, который символизирует объединение народа и его борьбу за свободу и независимость.