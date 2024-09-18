Прямой эфир

Владимир Перцов встретился с идеологическим активом Гродненской области

18 сентября 2024 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как действовать в острый период информационного противостояния и уберечь людей от фейков, лжи и дезинформации. Заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов встретился с идеологическим активом Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов встретился с идеологическим активом Гродненской области-2

На мероприятии присутствовали руководители местных СМИ и представители органов власти из всех уголков региона. Обсудили методы, которые в условиях информационной войны применяют против нас, и методы, которые в ответ можем противопоставить мы.

Владимир Перцов встретился с идеологическим активом Гродненской области-4

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Наши люди читают и Telegram-каналы и смотрят в YouTube альтернативные источники информации, но, когда они становятся превалирующими, при всех тех коварных технологиях, человек, как существо внушаемое, под воздействием этих информационно-психологических технологий немножко теряет ориентацию. Искажается его мировоззрение, и главная цель этих технологий – сподвигнуть его на какие-то действия. Чтобы человека уберечь, нужно альтернативный правдивый постоянный поток нашей информации.

На встрече уделили внимание также сохранению исторической памяти и Дню народного единства – празднику, который символизирует объединение народа и его борьбу за свободу и независимость.

# Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Как бы минчане назвали фильм о своей жизни – провели опрос
18 сентября 2024 12:20

Как бы минчане назвали фильм о своей жизни – провели опрос

Сергей Рачков: «Запад не гнушается ничем, чтобы попытаться повести нас по своей дороге»
18 сентября 2024 11:11

Сергей Рачков: «Запад не гнушается ничем, чтобы попытаться повести нас по своей дороге»

IV Евразийский женский форум собрал рекордное число участников
18 сентября 2024 10:55

IV Евразийский женский форум собрал рекордное число участников