В Минске проходит международная конференция, посвящённая 30-летию антимонопольного регулирования в Беларуси
Новости Беларуси. До конца 2022 года Беларусь перейдет к референтному ценообразованию на лекарства. Об этом заявил глава профильного ведомства Алексей Богданов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне ценового кризиса в мире в нашей стране сохраняется социально ориентированный подход к формированию стоимости товаров. Многие позиции регулируются, жестко пресекаются и попытки спекуляций. Эти и другие вопросы 7 сентября звучат на площадке международной конференции, посвященной 30-летию антимонопольного регулирования в Беларуси.
В числе наиболее важных тем к обсуждению – рост цифрового оборота в экономике. По словам специалистов, появляются новые механизмы, работу которых также необходимо контролировать. Кроме того, нельзя допускать, чтобы цифровые компании-гиганты злоупотребляли доминирующим положением на рынке. У Министерства торговли и антимонопольного регулирования Беларуси уже есть положительный пример воздействия на крупного оператора – компанию Google. Как отметили участники конференции, пристальный взгляд антимонопольных органов всех стран, в том числе Евразийского экономического союза, будет все больше направлен в сторону цифрового сегмента.
Арман Шаккалиев, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:
Мы сегодня живем в эпоху цифровизации. Цифровые рынки, цифровые платформы меняют наше понимание и с точки зрения терминологического аппарата, появляются абсолютно новые вещи. Мы должны понимать, как определять параметры, продуктовые границы, товарные границы. В этом году комиссия фактически дала старт новому регулированию в Витебске, в июне мы приняли изменения, которые учитывают особенности регулирования. Это, в том числе, сетевые эффекты, безвозмездность оказания услуг. Все это поможет нам учитывать особенности расследований на цифровых рынках.