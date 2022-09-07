Глава МАРТ: Беларусь перейдёт к референтному ценообразованию на лекарства

Новости Беларуси. До конца 2022 года Беларусь перейдет к референтному ценообразованию на лекарства. Об этом заявил глава профильного ведомства Алексей Богданов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне ценового кризиса в мире в нашей стране сохраняется социально ориентированный подход к формированию стоимости товаров. Многие позиции регулируются, жестко пресекаются и попытки спекуляций. Эти и другие вопросы 7 сентября звучат на площадке международной конференции, посвященной 30-летию антимонопольного регулирования в Беларуси. Подробности. В этом году МАРТ рассмотрел порядка 30 обращений по антимонопольным делам, в части из них были выявлены нарушения законодательства. Пока вместо крупного штрафа выносятся предупреждения.