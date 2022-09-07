Глава МАРТ: Беларусь перейдёт к референтному ценообразованию на лекарства

Новости Беларуси. До конца 2022 года Беларусь перейдет к референтному ценообразованию на лекарства. Об этом заявил глава профильного ведомства Алексей Богданов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. До конца 2022 года Беларусь перейдет к референтному ценообразованию на лекарства. Об этом заявил глава профильного ведомства Алексей Богданов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне ценового кризиса в мире в нашей стране сохраняется социально ориентированный подход к формированию стоимости товаров. Многие позиции регулируются, жестко пресекаются и попытки спекуляций. Эти и другие вопросы 7 сентября звучат на площадке международной конференции, посвященной 30-летию антимонопольного регулирования в Беларуси. Подробности.
В этом году МАРТ рассмотрел порядка 30 обращений по антимонопольным делам, в части из них были выявлены нарушения законодательства. Пока вместо крупного штрафа выносятся предупреждения.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Не все, конечно, до конца и досконально знают антимонопольное законодательство, поэтому мы применяем такой механизм. Основные моменты, которые нарушались, – злоупотребление доминирующим положением на рынке или рыночной силой. Например, субъект навязывал дополнительные товары, которые были не нужны потребителю. Например, сахар, а к нему еще дополнительно и соки. Когда был кризис с бумагой, то к бумаге еще канцелярские принадлежности дополнительно навязывались для того, чтобы приобреталось субъектом хозяйствования.
Алексей Богданов подчеркнул, что справедливая конкуренция имеет большое значение для общества и государства, так как позволяет обеспечить оправданные, экономически обоснованные цены. Поэтому цель МАРТ – обеспечить равные условия для работы на товарных рынках.