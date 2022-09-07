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Глава МАРТ: Беларусь перейдёт к референтному ценообразованию на лекарства

07 сентября 2022 11:10
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Новости Беларуси. До конца 2022 года Беларусь перейдет к референтному ценообразованию на лекарства. Об этом заявил глава профильного ведомства Алексей Богданов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МАРТ: Беларусь перейдёт к референтному ценообразованию на лекарства-1

На фоне ценового кризиса в мире в нашей стране сохраняется социально ориентированный подход к формированию стоимости товаров. Многие позиции регулируются, жестко пресекаются и попытки спекуляций. Эти и другие вопросы 7 сентября звучат на площадке международной конференции, посвященной 30-летию антимонопольного регулирования в Беларуси. Подробности.

В этом году МАРТ рассмотрел порядка 30 обращений по антимонопольным делам, в части из них были выявлены нарушения законодательства. Пока вместо крупного штрафа выносятся предупреждения.

Глава МАРТ: Беларусь перейдёт к референтному ценообразованию на лекарства-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Не все, конечно, до конца и досконально знают антимонопольное законодательство, поэтому мы применяем такой механизм. Основные моменты, которые нарушались, злоупотребление доминирующим положением на рынке или рыночной силой. Например, субъект навязывал дополнительные товары, которые были не нужны потребителю. Например, сахар, а к нему еще дополнительно и соки. Когда был кризис с бумагой, то к бумаге еще канцелярские принадлежности дополнительно навязывались для того, чтобы приобреталось субъектом хозяйствования.

Алексей Богданов подчеркнул, что справедливая конкуренция имеет большое значение для общества и государства, так как позволяет обеспечить оправданные, экономически обоснованные цены. Поэтому цель МАРТ – обеспечить равные условия для работы на товарных рынках.

# Торговля в Беларуси # общество # Алексей Богданов # Фотофакт

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