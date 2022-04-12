В Минске проходит конкурс на лучшее цветочное оформление двора. Как принять участие?

Новости Беларуси. В столице стартует конкурс на лучшее цветочное оформление двора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные мероприятия не единожды проводились среди горожан, например, конкурсы на лучшие двор и балкон. В 2022 году появилась новая почетная номинация «Минчанин года», где в числе участников горожане, которые серьезно занимаются озеленением и облагораживанием своего двора и придомовых территорий. В данном мероприятии смогут принять участие все желающие.

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

В этой номинации могут принять участие жители Минска, любой житель, кто пожелает. Для этого надо до 15 августа в Минское городское жилищное хозяйство подать заявку о желании поучаствовать в данном конкурсе и приложить фотоматериалы цветочного оформления. Комиссия рассмотрит заявки первым этапом. Выберет с учетом установленных критериев лучшие фотографии и поедет по объектам.