Прямой эфир

В Минске проходит конкурс на лучшее цветочное оформление двора. Как принять участие?

12 апреля 2022 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице стартует конкурс на лучшее цветочное оформление двора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске проходит конкурс на лучшее цветочное оформление двора. Как принять участие? -1

Подобные мероприятия не единожды проводились среди горожан, например, конкурсы на лучшие двор и балкон. В 2022 году появилась новая почетная номинация «Минчанин года», где в числе участников горожане, которые серьезно занимаются озеленением и облагораживанием своего двора и придомовых территорий. В данном мероприятии смогут принять участие все желающие.  

В Минске проходит конкурс на лучшее цветочное оформление двора. Как принять участие? -4

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:  
В этой номинации могут принять участие жители Минска, любой житель, кто пожелает. Для этого надо до 15 августа в Минское городское жилищное хозяйство подать заявку о желании поучаствовать в данном конкурсе и приложить фотоматериалы цветочного оформления. Комиссия рассмотрит заявки первым этапом. Выберет с учетом установленных критериев лучшие фотографии и поедет по объектам.  

В Минске проходит конкурс на лучшее цветочное оформление двора. Как принять участие? -7

Победителю будет присвоено почетное звание «Минчанин года» за активный личный вклад в благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома.  

# Озеленение # общество # Анастасия Воробьева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Железная дорога, карьеры – это не место для игр». Эти правила безопасности должен знать каждый ребёнок
12 апреля 2022 09:56

«Железная дорога, карьеры – это не место для игр». Эти правила безопасности должен знать каждый ребёнок

«Он приносил дочери в комнату мышь, крыс». История развода, которая закончилась психологическими травмами
12 апреля 2022 09:52

«Он приносил дочери в комнату мышь, крыс». История развода, которая закончилась психологическими травмами

Как противостоять буллингу? Рассказы тех, кто был по обе стороны этой проблемы
12 апреля 2022 09:48

Как противостоять буллингу? Рассказы тех, кто был по обе стороны этой проблемы