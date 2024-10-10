В Минске проходит финал городского проекта «Минская смена»
В столице стартовал финал городского проекта «Минская смена». На два дня велодром «Минск-Арены» превратился в масштабную площадку для презентации инновационных идей по развитию города. На суд жюри представлено 100 работ. Это проекты не только студентов столичных вузов, но и специалистов предприятий. Разработки молодых людей затрагивают разные сферы: от экологии и культуры до транспорта и здравоохранения, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С самыми интересными из них познакомилась наш корреспондент Яна Лысякова.
Минский государственный механико-технологический колледж подготовил проект – улиточную мини-ферму. В его рамках будут производить чистый коллаген и поставлять косметологиям столицы, а также комбинату общественного питания.
Первые шаги к разведению улиток студентами уже сделаны. Сейчас в колледже живут 16 видов этих моллюсков. А проект «Минская смена» – это хорошая платформа для презентации проекта перед широкой аудиторией и поиска инвесторов, чтобы реализовать бизнес-идею. А это в свою очередь позволит расширить производство.
Даниил Рудозуб, учащийся «Минского государственного механико-технологического колледжа»:
При поддержке Мингорисполкома мы ожидаем спонсоров для реализации нашего дальнейшего проекта «Инновационное агрохозяйство».
Один из интереснейших проектов – разработка датчика, который будет контролировать пассажиропоток наземного общественного транспорта. Сейчас эти данные подсчитывают сотрудники предприятия «Столичный транспорт и связь». Внедрение этой идеи поможет автоматизировать процесс и сделать его более точным. Проект получил положительные оценки руководства города. Ведь он будет выполнять еще одну функцию – оптимизацию работы контролеров.
Глеб Лях, учащийся «Минского государственного колледжа цифровых технологий»:
Теперь вместо того, чтобы контролер двигался по определенному маршруту – они будут заходить в определенные автобусы. С помощью мобильного приложения или диспетчера, к которому они будут обращаться, чтобы узнать, где больше безбилетников.
Подробности в видео.