В Минске проходит финал городского проекта «Минская смена»

С самыми интересными из них познакомилась наш корреспондент Яна Лысякова.

В столице стартовал финал городского проекта «Минская смена». На два дня велодром «Минск-Арены» превратился в масштабную площадку для презентации инновационных идей по развитию города. На суд жюри представлено 100 работ. Это проекты не только студентов столичных вузов, но и специалистов предприятий. Разработки молодых людей затрагивают разные сферы: от экологии и культуры до транспорта и здравоохранения, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минский государственный механико-технологический колледж подготовил проект – улиточную мини-ферму. В его рамках будут производить чистый коллаген и поставлять косметологиям столицы, а также комбинату общественного питания.

Первые шаги к разведению улиток студентами уже сделаны. Сейчас в колледже живут 16 видов этих моллюсков. А проект «Минская смена» – это хорошая платформа для презентации проекта перед широкой аудиторией и поиска инвесторов, чтобы реализовать бизнес-идею. А это в свою очередь позволит расширить производство.