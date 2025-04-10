Плюсы материнства – что ещё обсуждали на встрече БСЖ со студентками медуниверситета

Проект Белорусского союза женщин «Быть мамой – круто» вновь рассказывает студенческой молодежи о плюсах и особенностях материнства в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня представители министерств здравоохранения и образования, священнослужитель и многодетные мамы побеседовали со студентками Белорусского государственного медицинского университета.

Инна Солдатенко, заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, член правления Белорусского союза женщин: Девочки, которые в аудитории, – это будущие врачи. И на них возложена особая миссия, сегодня они информацию, которую мы предоставляем, воспринимают не просто как женщины, о материнстве, о детстве, о создании семьи, о создании крепкой семьи. Они эту информацию будут экстраполировать в свою работу.

Варвара Гапанович, студентка Белорусского государственного медицинского университета: Как будущий врач-педиатр, буквально через 2 месяца, то, конечно, я поддерживаю наши традиционные семьи. Хочется, чтобы у нас в каждом доме, в каждой семье было такое счастье, поистине самое настоящее счастье, как ребенок.

Беларусь на протяжении многих лет является одной из самых комфортных стран для материнства. Мы занимаем верхние позиции в мировом рейтинге ведения беременности и организации родов. Государство поддерживает семьи с детьми во многих сферах, что предусмотрено программой «Здоровье народа и демографическая безопасность».

Анна Горбакова, многодетная мать:

Очень благодарна нашему государству, в частности нашему Президенту Александру Григорьевичу. Действительно, сад, питание в школе – все это бесплатно, и пособия, которые очень помогают.

Благодаря проекту БСЖ, который стартовал в прошлом году, многие девушки задумались о том, чтобы стать мамами. К слову, внимание образованию парней в сфере родительства и семьи тоже отводится должное внимание, лекция «Быть папой – круто» уже прошла в Академии МВД Беларуси.