В Минске продолжаются осенние субботники. Масштабная уборка развернулась в Заводском районе

Новости Беларуси. В Минске продолжается сезон осенних субботников. Масштабная уборка развернулась в каждом районе столицы, в том числе в Заводском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потрудиться на свежем воздухе вышли работники коммунальных служб, предприятий и организаций, местные жители и даже малыши. Всего более 1,2 тысячи человек. Но одной уборкой субботники никогда не ограничиваются. Креативно к мероприятию подошли на улице Нестерова. Здесь юные инспекторы дорожного движения из 169-й школы провели для сверстников интерактив. Дети участвовали в викторинах и конкурсах по правилам дорожного движения.

Акции созданы для того, чтобы люди знали, как переходить переход, что делать, чтобы не врезаться. Смотреть по сторонам. Очень важно среди детей проводить такую акцию, потому что некоторые дети могут и не знать, как переходить переход правильно.

Владислав Бубич, заместитель директора по благоустройству ЖЭУ № 3 Заводского района Минска:

В следующую субботу у нас, именно в Заводском районе, на территории ЖЭУ № 3 будет субботник со вторичными материальными ресурсами, где мы будем обучать жильцов ближайших домов по улице Герасименко, как правильно собирать вторичные материальные ресурсы – бумагу, стекло, пластик. У нас также проводятся мероприятия по сдаче бытовой техники. Приезжает специальный транспорт, где любой желающий может вынести и сдать чайник, микроволновку – любой бытовой прибор, который уже пришел в негодность.