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В Минске продолжаются осенние субботники. Масштабная уборка развернулась в Заводском районе

30 сентября 2023 13:44
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Новости Беларуси. В Минске продолжается сезон осенних субботников. Масштабная уборка развернулась в каждом районе столицы, в том числе в Заводском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжаются осенние субботники. Масштабная уборка развернулась в Заводском районе-1

Потрудиться на свежем воздухе вышли работники коммунальных служб, предприятий и организаций, местные жители и даже малыши. Всего более 1,2 тысячи человек. Но одной уборкой субботники никогда не ограничиваются. Креативно к мероприятию подошли на улице Нестерова. Здесь юные инспекторы дорожного движения из 169-й школы провели для сверстников интерактив. Дети участвовали в викторинах и конкурсах по правилам дорожного движения.

В Минске продолжаются осенние субботники. Масштабная уборка развернулась в Заводском районе-4

Акции созданы для того, чтобы люди знали, как переходить переход, что делать, чтобы не врезаться. Смотреть по сторонам. Очень важно среди детей проводить такую акцию, потому что некоторые дети могут и не знать, как переходить переход правильно.

В Минске продолжаются осенние субботники. Масштабная уборка развернулась в Заводском районе-7

Владислав Бубич, заместитель директора по благоустройству ЖЭУ № 3 Заводского района Минска:
В следующую субботу у нас, именно в Заводском районе, на территории ЖЭУ № 3 будет субботник со вторичными материальными ресурсами, где мы будем обучать жильцов ближайших домов по улице Герасименко, как правильно собирать вторичные материальные ресурсы – бумагу, стекло, пластик. У нас также проводятся мероприятия по сдаче бытовой техники. Приезжает специальный транспорт, где любой желающий может вынести и сдать чайник, микроволновку – любой бытовой прибор, который уже пришел в негодность.

В Минске продолжаются осенние субботники. Масштабная уборка развернулась в Заводском районе-10

С каждым разом на субботники выходит все больше неравнодушных белорусов. Этому в том числе способствуют мероприятия, которыми сопровождается уборка.

# Субботники в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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