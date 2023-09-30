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«В этом году урожай хороший». Сельскохозяйственные ярмарки проходят в Брестской области

30 сентября 2023 12:05
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Новости Беларуси. Более сотни сельскохозяйственных ярмарок проведут в этом сезоне в Брестской области. Торговля уже идет в Столине, Барановичах, Ганцевичах и Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А брестчане смогут запастись овощами и корнеплодами уже в следующие выходные.

«В этом году урожай хороший». Сельскохозяйственные ярмарки проходят в Брестской области-1

7 октября ярмарки откроются на шести площадках и будут работать с 9:00 до 16:00. Свои товары привезут производители из 10-ти районов, заявки на участие подали более 400 продавцов. Приобрести все необходимое можно будет в любые выходные октября. На прилавках – продукты на любой вкус. Вниманию гостей предлагают мясные, рыбные изделия, мед, травы и не только. Однако наибольший интерес сейчас к овощам.

«В этом году урожай хороший». Сельскохозяйственные ярмарки проходят в Брестской области-4

Очень дешево все, все хорошо. Слава богу, что есть у нас, в Беларуси, такие ярмарки, что можем затариться. На всю зиму хватит.

«В этом году урожай хороший». Сельскохозяйственные ярмарки проходят в Брестской области-7

Берут хорошо перцы, помидоры, огурцы. В этом году урожай хороший.

Вместе с тем в регионе продолжают формировать стабфонд. В 2023 году планируют запасти почти 15 тысяч тонн овощей и фруктов. Из них почти 60 % выберут республиканские сети, остальное поставят торговым организациям Брестской области.

# Торговля в Беларуси # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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