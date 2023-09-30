«В этом году урожай хороший». Сельскохозяйственные ярмарки проходят в Брестской области

Новости Беларуси. Более сотни сельскохозяйственных ярмарок проведут в этом сезоне в Брестской области. Торговля уже идет в Столине, Барановичах, Ганцевичах и Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А брестчане смогут запастись овощами и корнеплодами уже в следующие выходные.

7 октября ярмарки откроются на шести площадках и будут работать с 9:00 до 16:00. Свои товары привезут производители из 10-ти районов, заявки на участие подали более 400 продавцов. Приобрести все необходимое можно будет в любые выходные октября. На прилавках – продукты на любой вкус. Вниманию гостей предлагают мясные, рыбные изделия, мед, травы и не только. Однако наибольший интерес сейчас к овощам.

Очень дешево все, все хорошо. Слава богу, что есть у нас, в Беларуси, такие ярмарки, что можем затариться. На всю зиму хватит.