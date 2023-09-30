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Какие возможности созданы для пожилых в Беларуси? Анонс «Большого города»

30 сентября 2023 12:17
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Новости Беларуси. 1 октября представителей старшего поколения ждет насыщенная праздничная программа. Это и марафон скандинавской ходьбы, и танцевальный фест, скидки, консультации и множество приятных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, каждый пятый минчанин – человек пожилого возраста.

Какие возможности созданы в столице для заслуженного отдыха, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 1 октября, в 10:00.

Праздник каждый день. Или как активно проводить время в «золотом возрасте». Отмечаем День пожилого человека!

Какие возможности созданы для пожилых в Беларуси? Анонс «Большого города»-1

У нас свыше 300 тысяч минчан старше 65 лет, при этом 17 человек старше 90 лет на пенсии работают.

Гериатры – кто эти специалисты, которые помогают сохранять долголетие пожилым людям? Где искать?

Какие возможности созданы для пожилых в Беларуси? Анонс «Большого города»-4

Гериатр – это такой врач, который в работе с пожилыми людьми смотрит, что на данный момент именно данному пациенту важно.

Опыт, мудрость и советы, которые не найдешь в интернете. Общественно-политическая деятельность на пенсии – исторический вклад в будущее страны.

Какие возможности созданы для пожилых в Беларуси? Анонс «Большого города»-7

Важно, чтобы молодежь сегодня поняла, почему они живут на этой Богом поцелованной белорусской земле.

На пенсии жизнь только начинается. Как обеспечить себе счастливую зрелость?

Какие возможности созданы для пожилых в Беларуси? Анонс «Большого города»-10

Мы и в театр вместе ходим, на дни рождения, на дачу ко мне приезжали.

Какие возможности созданы для пожилых в Беларуси? Анонс «Большого города»-13

Каждое утро я гуляю босиком. Зарядка обязательно.

Социальная поддержка, помощь государства и организация досуга для тех, кому «за». «Большой город» – смотрите в воскресенье в 10:00.

# Пенсионеры # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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