Какие возможности созданы для пожилых в Беларуси? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. 1 октября представителей старшего поколения ждет насыщенная праздничная программа. Это и марафон скандинавской ходьбы, и танцевальный фест, скидки, консультации и множество приятных встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, каждый пятый минчанин – человек пожилого возраста. Какие возможности созданы в столице для заслуженного отдыха, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 1 октября, в 10:00. Праздник каждый день. Или как активно проводить время в «золотом возрасте». Отмечаем День пожилого человека!

У нас свыше 300 тысяч минчан старше 65 лет, при этом 17 человек старше 90 лет на пенсии работают. Гериатры – кто эти специалисты, которые помогают сохранять долголетие пожилым людям? Где искать?

Гериатр – это такой врач, который в работе с пожилыми людьми смотрит, что на данный момент именно данному пациенту важно. Опыт, мудрость и советы, которые не найдешь в интернете. Общественно-политическая деятельность на пенсии – исторический вклад в будущее страны.

Важно, чтобы молодежь сегодня поняла, почему они живут на этой Богом поцелованной белорусской земле. На пенсии жизнь только начинается. Как обеспечить себе счастливую зрелость?

Мы и в театр вместе ходим, на дни рождения, на дачу ко мне приезжали.