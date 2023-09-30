80-летие со дня освобождения празднуют в Ветке. В боях за район погибли 10 тысяч красноармейцев

Новости Беларуси. 80-летие со дня освобождения от фашистской оккупации празднуют в Ветке. В годы Великой Отечественной войны в боях за район погибли 10 тысяч красноармейцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траурный митинг прошел у братской могилы, где покоятся более 1 500 защитников Родины. Представители власти, трудовых коллективов и молодежь возложили цветы к монументу. Почетным гостем церемонии стал Михаил Гриськов – ветеран Ветковского района. В ряды Красной армии он вступил после освобождения родной деревни.

Михаил Гриськов, ветеран Великой Отечественной войны:

В 1943 году, когда наши войска подходили, заняли Ветку, в это время нас немцы выгнали через Чистые Лужи на Кленковский мост, через мост гнали в Чистенки. Это за Гомель, кирпичный завод. И два месяца шел фронт по реке Сож. Наша Ветка была освобождена, а Старое Село, Радованово еще были у немцев.

После себя фашисты оставили выжженную землю, уничтожили 19 населенных пунктов, убили более 800 мирных жителей, свыше 300 человек отправили на каторжные работы в Германию. Вся промышленность Ветки была уничтожена. Спустя 80 лет подвиг героев-освободителей не забыт. Благодарное поколение чтит воинов, подаривших белорусам мирное небо над головой.