В Минске продолжают строительство стадиона на 33 тысячи мест на улице Ванеева

Новости Беларуси. В Минске продолжается масштабное строительство спортивных объектов. На улице Ванеева появится национальный футбольный стадион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его общая вместимость – 33 тысячи мест.
Новости Беларуси. В Минске продолжается масштабное строительство спортивных объектов. На улице Ванеева появится национальный футбольный стадион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его общая вместимость – 33 тысячи мест.
На данный момент уже возведены металлические конструкции, сделаны основания под трибуны. Здесь будет футбольное поле, площадка для зрителей и помещения для разминки спортсменов. Также планируют открыть детский центр и музей футбола. Для автомобилей обустроят две парковки – наземную и подземную.
Павел Караневич, первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
В настоящее время завершены работы по устройству металлоконструкций, кровли. Основной вид работ, который сейчас выполняется, – это устройство трибун, сборка их, а также кладка стен, перегородок внутренних пространств. Строительство объекта предполагается завершить до сентября следующего года.
Продолжаются также работы по строительству бассейна. Он расположится возле станции метро Молодежная. В спортивном сооружении будет несколько зон: для соревнований, отдыха, тренировки и разминки. Здесь планируют готовить спортсменов по водным видам спорта. Площадь объекта – 40 тысяч квадратных метров.