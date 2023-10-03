Важен образ жизни в целом. Как вылечить акне у подростков?

Вера Позняк, корреспондент:

Подростковые проблемы с кожей, как правило, появляются после 12 лет. В каких случаях родители самостоятельно могут помочь ребенку и когда нужно срочно обращаться врачу? Попробуем разобраться. Широкие поры, сальность кожи и черные точки считаются возрастной нормой, связанной с периодом взросления. Со временем такие проявления станут менее заметными. Однако если кожа вашего ребенка сильно далека от идеала и воспаление становится проблемой номер один, то самое время бить тревогу. Вера Позняк:

Проблемная кожа у подростка – это частое явление. С чем это связано?

Татьяна Жуковская, врач-дерматолог медицинского центра «Нордин»:

Связано это чаще всего, конечно, с наследственностью, генетические аспекты. И самая главная причина – это гормональные изменения. Основные проблемы с кожей у мальчиков происходят где-то в классе шестом. У девочек на год-два раньше. Не стоит недооценивать и генетическую предрасположенность. Если, к примеру, у кого-то из родителей есть акне, вероятность проявления такого заболевания у вашего чада очень велика. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу для индивидуального подбора лечения. Это остановит прогрессирование заболевания и поможет избежать появление рубцов на коже. Вера Позняк:

С какими кожными проявлениями чаще всего сталкиваются подростки? Татьяна Жуковская:

С угрями, с акне, с себорейным дерматитом. Ну и часто бывает просто аллергический дерматит. Проявление акне – это закупорка сальных желез, чаще всего это бывает на коже лица, плеч, груди, спине. Себорейный дерматит проявляется больше на так называемых себорейных зонах, там где есть волос. Подростковое изменение кожи – это не только эстетические, но и психологические проблемы, которые могут привести даже к депрессии. Именно в этот период важно поддержать своего ребенка. Вера Позняк:

Часто девочки при помощи тонального средства пытаются скрыть недостатки. Вредно ли это для кожи?

Татьяна Жуковская:

Вредно тогда, когда это плохой тональный крем. Запрещать это нельзя. Это приведет к большему стрессу, большим проявлениям проблем. Поэтому родителям важно вместе с ребенком пойти в магазины или в аптеку, выбрать правильные кремы тонирующие и использовать их по необходимости. Обращайте внимание на то, что входит в состав крема. Там должна быть салициловая кислота. Там не должно быть парабенов, там не должно быть комедогенных веществ, не должно быть акнегенных веществ. Вера Позняк:

Большое значение играет питание ребенка и его образ жизни? Татьяна Жуковская:

Питание должно быть разнообразным. Должно содержать белки, жиры, углеводы в определенном количестве. Много овощей, фруктов. Не должно содержать много сахаров простых, трансжиров – это чипсы, сухари, пиццы и так далее. Важно скорректировать образ жизни ребенка. В первую очередь это сон. Он должен быть не меньше 8 часов. Второе – это, конечно же, прогулки на свежем воздухе. Третье – активный образ жизни. Вера Позняк:

В каких случаях нужно обращаться к дерматологу?