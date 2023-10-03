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«Беларусьфильм» снимет кино про лётчиков-героев Андрея Ничипорчика и Никиту Куконенко

03 октября 2023 13:54
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Новости Беларуси. В Беларуси снимут фильм про летчиков Андрея Ничипорчика и Никиту Куконенко, которые ценной собственной жизни предотвратили страшную трагедию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусьфильм» снимет кино про лётчиков-героев Андрея Ничипорчика и Никиту Куконенко-1

Художественная картина Национальной киностудии «Беларусьфильм» расскажет о жизни героев и их семей. В основе сюжета – подвиг, который навсегда останется в памяти белорусов. До последней секунды пилоты уводили неисправный самолет от жилой застройки, пожертвовав своими жизнями ради благополучия других. Сценарий к фильму уже находится в разработке.

«Беларусьфильм» снимет кино про лётчиков-героев Андрея Ничипорчика и Никиту Куконенко-4

Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:
Наши следующие картины будут основываться на белорусской идеологии, на нашем фольклоре, на белорусских корнях. Такое будет дальнейшее белорусское кино. И мы будем в этих картинах показывать белорусские традиции.

«Беларусьфильм» снимет кино про лётчиков-героев Андрея Ничипорчика и Никиту Куконенко-7

В следующем году «Беларусьфильм» планирует выпустить около 40 проектов. Это художественные и документальные фильмы, а также мультипликационные ленты.

Гендиректор «Беларусьфильма» анонсировал ленту о событиях 2020 года в Беларуси.

# Беларусьфильм # общество # Юрий Алексей # Фотофакт

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