«Беларусьфильм» снимет кино про лётчиков-героев Андрея Ничипорчика и Никиту Куконенко

Новости Беларуси. В Беларуси снимут фильм про летчиков Андрея Ничипорчика и Никиту Куконенко, которые ценной собственной жизни предотвратили страшную трагедию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Художественная картина Национальной киностудии «Беларусьфильм» расскажет о жизни героев и их семей. В основе сюжета – подвиг, который навсегда останется в памяти белорусов. До последней секунды пилоты уводили неисправный самолет от жилой застройки, пожертвовав своими жизнями ради благополучия других. Сценарий к фильму уже находится в разработке.

Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

Наши следующие картины будут основываться на белорусской идеологии, на нашем фольклоре, на белорусских корнях. Такое будет дальнейшее белорусское кино. И мы будем в этих картинах показывать белорусские традиции.