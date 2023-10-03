Григорий Азарёнок выступил в БГУ в рамках совместного проекта СТВ и «Белой Руси»

Новости Беларуси. Отличить правду от фейков, вникнуть в политический курс белорусского государства и подготовиться к предстоящей электоральной кампании. В стенах Белгосуниверситета стартовал новый сезон совместного проекта телеканала СТВ и общественного объединения «Белая Русь» под названием «Будь в теме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из главных спикеров на встрече выступил наш политический обозреватель и ведущий авторских рубрик Григорий Азаренок. У каждого молодого человека в зале была возможность задать вопрос, вступить в дискуссию, всем вместе найти решение даже самых острых проблем. Участники встречи рассмотрели наглядные примеры информационно-психологического воздействия, которое продолжает идти в адрес Беларуси со стороны деструктивных сил.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Важность проекта состоит в том, что мы работаем именно в молодежной аудитории. Это университеты, это колледжи. И так как молодежь – это социальная группа, которая наиболее активно воспринимает, а с другой стороны, наиболее уязвима перед дезинформацией, манипуляцией сознанием, то мы рассматриваем именно молодежь в качестве приоритета нашей работы.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Все сейчас те, кто взял на себя смелость называться патриотом, должны идти в народ, идти в аудитории, общаться с людьми, чтобы обсуждать насущные проблемы. И это важно в первую очередь для нас, для тех, кто выступает, чтобы мы чувствовали ритм, чувствовали нерв народа, знали, чем он живет. Чтобы мы отвечали на вопросы в том числе сложные от сложных аудиторий, от просвещенных аудиторий, от интеллигентных аудиторий. Чтобы мы находили общий язык, консенсус, обсуждали и отвечали на те вопросы, на которые пытаются ответить наши враги. Мы им этого не позволим.